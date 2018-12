La joven Carla Andrea Ribeiro Bacigalupo sostuvo que las críticas por el otorgamiento de una beca para el exterior no tienen validez, ya que cumplió con los requisitos para el efecto. Al mismo tiempo negó tener la capacidad económica para solventar una costosa maestría en el extranjero.

Este miércoles se realizó el acto oficial con el otorgamiento de las cerca de 100 becas Carlos Antonio López para estudios en prestigiosas universidades alrededor del globo, de las cuales 51 corresponden a profesionales del sector educativo y 47 para profesionales de otros ámbitos.

Luego de la ceremonia todas la miradas fueron dirigidas a la hija de la ministra de Trabajo, a quien el estado pagará una maestría en emprendedurismo en la Universidad de Melbourne, Australia, hecho que no escapó a la controversia por tratarse de una familiar directa de una alta funcionaria gubernamental, con un buen nivel económico.

Ribeiro culpó a la prensa de instalar la controversia y recalcó que los cuestionamientos no son validos, adujo que cumplió con el requisito de ser paraguaya y aceptada en la universidad australiana. Mencionó de igual manera que solicitó la revisión de su caso en busca de irregularidades y los responsables de BECAL, le aclararon que no existían tales irregularidades.

“¿Quién dice que yo tengo la posibilidad de pagar mis estudios? No tengo la posibilidad de pagar ese master. Yo soy la becada, no son mis padres los becados”, remarcó.

Según Ribeiro, ella no cuenta con la posibilidad de pagar una beca cuyo costo ronda los G 700.000.000, tampoco apeló a la ayuda de sus padres. “Esta beca no es exclusivamente para personas de escasos recursos, el factor económico suma, pero no es determinante”, justificó. Días atrás, la propia ministra de Trabajo reconoció que su hija es asalariada en el sector privado y además es dueña de una pequeña empresa.

Por otro lado negó que su madre haya tenido algún tipo de injerencia en el proceso, “para ello tuvo que haber llamado directamente a Melbourne”, respondió y culminó la charla con los medios de prensa.

En tanto que el coordinador del programa Becal, Federico Mora, destacó que las becas son producto del esfuerzo público, privado y de la sociedad civil, reiteró además que cada becario tiene el compromiso de regresar y volcar sus conocimientos en el país que los necesita.