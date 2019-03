La diputada Celeste Amarilla explicó este miércoles a la prensa que durante la jornada del martes la comisión Messer no analizó si enviaba o no los antecedentes del caso al juzgado, tal como se mencionó. Añadió que recién al final de la investigación, el informe será remitido a la Fiscalía en caso de que se detecten indicios de hechos punibles.

Aclaró que ayer se debatió sobre si se volvía a consultar al juez sobre qué hacer respecto a la nueva incomparecencia de Cartes, siendo que ya se le había preguntado eso anteriormente y el magistrado remitió su dictamen donde claramente explicó el procedimineto.

La legisladora mencionó que “Friedmann nunca entiende nada” y que ella es una abogada con término cinco y que no deseaba cometer una torpeza en su ámbito al consultar algo fuera de lugar.

Criticó que pareciera que el senador guaireño solo desea vengarse del exmandatario y no buscar realmente la verdad en el caso de Darío Messer. “Rodolfo Friedmann contaminó la comisión desde el comienzo con su problema personal. Todo el tiempo, al igual que Jorge Querey, traté de separar el cartismo del no cartismo. Lamentamos que su actitud haya impedido escuchar la posición de Cartes sobre su amigo Messer”, lamentó.

Amarilla anunció que demandará a Friedmann por haber dicho que recibió dinero de Cartes para votar en consecuencia. “No es cierto que me vendí o recibí dinero. Mañana o pasado mañana me reuniré con mi abogado. Él no entiende nada, es un burro y eso no es difamación, es una cualidad, en materia jurídica es sumamente burro Friedmann”, remató.