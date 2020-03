El Titular de la SEN, manifestó que para la elaboración de la lista, se debe formar una mesa con diferentes representantes. En cuanto a la distribución, especificó que no existe una directriz que exija que deba ser integrada por intendentes, presidentes de seccionales o concejales, señalando que la mesa lo puede integrar cualquier persona que se sienta en condiciones, puede ser física o jurídica.

“La idea es que esté reflejada en la lista las personas identificadas como beneficiarios. Yo le pido a todas aquellas personas que no necesitan los kits, que no se inscriban”, expresó a 730 AM, el ministro Roa.

La finalidad de la Secretaria de Emergencia Nacional, es que la entrega de los kits sea lo más transparente posible por lo que el Intendente no será el responsable de realizar las listas, sólo será el facilitador, indicó Roa.

Resaltó que para hoy está previsto un reglamento de como se operará en los niveles municipales, además se prevé la posibilidad de publicar la lista, no obstante, indicó que recibirán tablets que les proporcionará el Ministerio de la Información y la Comunicación (MITIC). Además espera el funcionamiento de una línea telefónica directa para que cualquier persona pueda llamar e inscribirse.

Recordó que no recibirán el kits todos aquellos que formen parte del programa de ayuda del Gobierno, funcionarios públicos, jubilados, entre otros.

“Hasta ahora no hicimos el llamado. Estimo que eso nos va a llevar siete días, de acuerdo a los procesos identificados”, finalizó.