El Covid-19 no tiene un tratamiento específico y la gran mayoría supera la enfermedad en aislamiento domiciliario. Determinar qué hacer depende de si se trata de una persona con síntomas o de alguien de edad o con patología de base. Hay un periodo de la enfermedad que es el más peligroso.

El doctor José Fusillo, Presidente de la Asociación Paraguaya de Neumología, explicó a la 730 AM que el Covid-19 no es una patología que se complique de forma aguda, sino de manera paulatina, es decir, si alguien amanece con un síntoma es casi improbable que al día siguiente su cuadro se complique a otro extremo.

QUÉ HACER ANTE LA APARICIÓN DE ALGÚN SÍNTOMA

Además de aislarse y mantener siempre las medidas sanitarias, lo primero es saber la edad y hay enfermedades de base. Si se trata de una persona joven, sin patología de bases se le trata de forma sintomática, es decir, se atacan los síntomas en sí y se ve cómo evoluciona. Si los síntomas persisten al día 5 se le hace la prueba.

Sin embargo, si es un paciente con diabetes o hipertensión u obesidad o cualquier patología, el seguimiento se realiza de manera más cercana. También se atacan los síntomas en sí y se controla la saturación en sangre.

EL PERIODO DE ATENCIÓN

“Hay una ventana de atención que tratamos de identificar, dura entre siete a 10 días desde el inicio de los síntomas, el 90 % se complica entre el séptimo y el décimo día”, explicó Fusillo en entrevista con la 730 AM.

Una recomendación es comprar el aparato denominado saturómetro, que coloca en el dedo y se utiliza para medir la frecuencia cardiaca y la oxigenación en sangre. Quien tenga menos de 93 debe consultar a un médico.

MEDICACIÓN

Cualquier analgésico, antifebril (paracetamol, dipirona) o antigripal si hay contestión nasal o dolores de garganta son válidos para tratar los síntomas. No existe ninguna contraindicación al respecto a no ser que se trate de una persona alérgica. "Lastimosamente no hay medicación única, lo primero es calmarse", subrayó.

El doctor recomendó además beber mucho líquido, reposar, pero a la vez moverse dentro del aislamiento ya que el Covid-19 es una enfermedad que puede formar trombos y estar todo el tiempo acostado impide que la circulación de la sangre sea buena.