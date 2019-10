Evasivo ante las consultas sobre lo ocurrido en el Festival de la Raza en Villarrica donde con abucheos el público rechazó su presencia, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Rodolfo Friedmann aseguró que no fue abucheado esa noche.

“No fui abucheado, gozo de la confianza en mi departamento”, señaló en la Cámara de Diputados donde se presentó para la presentación del presupuesto para la cartera estatal a su cargo.

Se excusó y no quiso hablar sobre la situación sin embargo, respondió: “En julio de 2020 cuando se presenten las elecciones vamos a conversar sobre eso. Hace exactamente 16 elecciones y 10 años que no pierdo en mi departamento, pero no estoy en esa función, estoy en función del gobierno”.

Al ser consultado sobre si cree que la reacción provenga de un sector político respondió: “Por supuesto que sí”.

El ministro participó del festival en su ciudad natal y no contó con al bienvenida del público que mantuvo por un largo rato el abucheo al momento en que fue mencionado por el intendente de la ciudad, Gustavo Navarro.

Anteriormente, Friedmann fue gobernador del departamento del Guairá, en una administración salpicada de irregularidades y denuncias por hechos de corrupción.