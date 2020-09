Al no ser electo ni proclamado y haber salido de una “lista administrativa” del entonces titular del Congreso Fernando Lugo, el exministro de Agricultura Rodolfo Friedmann no tiene fueros y el pedido ni siquiera debería ser tratado, según Fernando Silva Facetti.

Para el legislador liberal no corresponde estudiar el pedido de desafuero de Rodolfo Friedmann ya que en los últimos comicios generales él no resultó electo y por lo tanto tampoco fue proclamado por el Tribunal de Justicia Electoral como lo estipula la Constitución.

“El hecho de jurar ante una sala no le da el derecho al fuero, es senador porque fue electo por una resolución administrativa de Lugo y se quedó, pero eso no significa que él tenga fueros, entonces no tendríamos ni que estudiar eso, el fiscal no tiene ningún impedimento para tomar las medidas correspondientes”, explicó Silva Facetti a radio Universo.

Facetti recordó además el artículo 276 de la Constitución que estipula que la convocatoria y el juzgamiento del resultado de las elecciones generales así como los derechos y títulos de quienes resultaren elegidos son atribución exclusiva de la Justicia Electoral.

Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky no fueron electos en los comicios del 2018, pero juraron en el último periodo parlamentario en reemplazo de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, cuando fueron convocados por Fernando Lugo, quien entonces presidía el Congreso.