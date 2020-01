“Vergüenza, estos españoles de mierda, super mierda, me llevaron preso por una macana”, escribió Rodolfo Friedmann en su cuenta de instagram. El hecho ocurrió en el Aeropuerto de Madrid.

Friedmann explicó que las autoridades locales le pidieron que se saque el anteojo que tenía puesto, pero le solicitaron de mala manera. Subrayó, que él contestó del mismo modo y por eso procedieron a su detención.

“Me torturaron, me patearon, no me daban agua, solo me dieron una vez, a las 7 de la tarde. Estuve dentro del calabozo, esposado, no me llevaban para hacer mis necesidades. Una tortura peor que Pastor Coronel y Brítez”, relató el siempre polémico político guaireño.

A finales del 2019, Friedmann contrajo matrimonio con la joven de 19 años, Nancy Noemí Quintana. Los nuevos esposos viajaban a Europa para pasar la luna de miel.