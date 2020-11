Aldo Ricardo, director general de la PMT de San Lorenzo, relató a radio Ñanduti que el pasado 18 de noviembre sobre la calle Julia Miranda Cueto de la referida ciudad a las 18:20 ocurrió el altercado entre un conductor con agentes de la PMT y la Policía Nacional.

Según indicó, el problema surgió debido a que el hombre no respetó la señal de pare y siguió su camino de largo, posterior a eso, detuvo el camión de gran porte en el semáforo, descendió del móvil y comenzó a agredir a los funcionarios.

“Nosotros siempre hacemos el ordenamiento del tránsito, solamente dirigimos porque no es nuestra jurisdicción. Cuando hacemos la señal de pare a los conductores, no respetan, por el tema que no es nuestra jurisdicción y ahí empezó el problema. El hombre también agredió a un agente de la Policía Nacional”, expresó.

Manifestó que tras la pelea, el conductor volvió a subir al camión y se dio a la fuga. Acto seguido, se inició una persecución policial que terminó una vez que el hombre fue alcanzado, además de proceder a la detención del mismo.

El director explicó que el mismo chofer identificado como José Carlos Álvarez, ya habría agredido a un agente de la institución meses atrás protagonizando un episodio similar.

El entrevistado señaló que realizan el ordenamiento del tránsito en cuatro calles, caso contrario, se vuelve caótica la circulación vehicular en la ciudad por lo que a veces ocurren hechos similares.

Finalmente, indicó que presentaron la denuncia correspondiente a la agresión, además de la multa por 20 jornales.