El hecho ocurrió anoche en un copetín situado sobre la Avda. Perón en la zona de Itá Enramada, donde un joven que ingresó a comer empanadas observaba sospechosamente cada movimiento de la propietaria.

Otros clientes advirtieron a la dueña Nancy Beatriz que tenga mucho cuidado, por lo que antes de cerrar el local decidió dejar el dinero en caja en lugar de llevarlo consigo, pensando que podría ser interceptada por el muchacho.

“Llegué a mi casa y me llamaron para contarme que rompieron el blíndex, un millón y medio dejé, no pensé que iba a romper, creí que me iba a seguir nomás”, comentó Aguilar en contacto con la 970 AM.

Señaló que el autor tendría unos 18 años y es conocido de la zona, pues no es la primera vez que comete este tipo de hechos, ya que anteriormente había ingresado a otros locales.

La denuncia fue presentada ante la Comisaría de Itá Enramada, pero pese a que el presunto responsable sería conocido, nada se sabe de su paradero.