Jorge Torres Romero - Periodista

Una empresa ligada al exgobernador Rodolfo Friedmann fue proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del cuarto departamento cuando éste aún ocupaba el cargo. Así lo confirma Hugo Alexander Torales Viveros, quien aparecía como representante legal y firmaba los contratos con el propio Friedmann, siendo éste gobernador.

La empresa ESSA fue creada originalmente por el ahora diputado Ever Noguera, alias “el rey de las licitaciones”, quien en el 2016 cuando iba a lanzarse a la arena política vendió todas sus acciones a Torales quien ya era accionista de la SA.

En su momento se mencionó que Torales oficiaba de testaferro de Friedmann quien en publicaciones periodísticas de la época admitió ser amigo de Torales desde hace muchos años, pero rechazó cualquier tipo de vínculo empresarial o tráfico de influencias para beneficiarlo.

Sin embargo, cuando Friedmann dejó la gobernación cambió la situación y se apropió de la firma según denuncia ahora, Hugo Alexander Torales, en una entrevista exclusiva en La Caja Negra (Unicanal).

La “TRAGADA” de Rodolfo Friedmann y sus amigos.



Friedmann era parte de la empresa que dejó clavo en Gobernación de Guairá.



En su era de gobernador, dejó a miles de niños sin almuerzo escolar.



Manejaban a su antojo las licitaciones.



Mirá el informe.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/cfeKLBic8d — La Caja Negra (@CajaNegraPy) July 29, 2020

¿Cómo se inicia su participación en la empresa ESSA?

La empresa ESSA nace por medio de una invitación que recibo de Ever Noguera, para conformar una sociedad y participar de licitaciones en el rubro de almuerzo escolar. Como él ya era un empresario conocido en el rubro en aquel momento; esto fue en el año 2015.

¿A qué se dedicaba la SA?

Se trata de una empresa creada para proveer de alimentos a la Gobernación del Guairá. El Dr. Ever Noguera me invita, pues la empresa ESSA ya operaba en el Alto Paraná. Luego estuvo incursionando en licitaciones públicas entre los años 2011, 2012. Después, nosotros adquirimos la sociedad y nos presentamos a la licitación en la gobernación del Guairá.

¿Dónde entra en esta historia Rodolfo Friedmann?

Rodolfo Friedmann entra en la historia de la empresa ESSA cuando nosotros recorrimos varios bancos para habilitar una cuenta y conseguir créditos para la empresa porque se necesitaba de un capital importante para incursionar en este rubro. Entonces, una vez que ganamos la licitación, Rodolfo Friedmann se ofrece como capitalista, poniéndonos una condición de que a nosotros nos iba a corresponder una rentabilidad del 20% sobre la venta y que el resto iba a ser para él por el capital operativo que iba a estar aportando.

¿Cuánto fue ese capital operativo?

En aquel entonces fue de 1.700 millones de guaraníes, incluso necesitábamos más por una cuestión de infraestructura, documentaciones, camiones que se compraron para logística; es decir, se montó una estructura bastante importante. Nosotros quedamos con el doctor (Noguera) con una deuda con él (Friedmann), aparte de más inyección de capital operativo que necesitábamos para los insumos semanales, porque estábamos dando de comer a 9.580 niños por día.

¿El entregó esa plata de una o de acuerdo a las necesidades?

Más bien de acuerdo a las necesidades iba aportando. En total llegó a poner 1.700 millones de guaraníes. Nosotros fuimos trabajando, fuimos facturando y llegó un momento en que él (Friedmann) pone las condiciones: tenían que ser su banquero y su contador los que manejen el sistema operativo de la empresa, para que él pueda tener el control de lo que estaba pasando con su dinero.

La “TRAGADA” de Rodolfo Friedmann y sus amigos.



EL PRESTANOMBRE ARREPENTIDO.



Recibió una invitación para formar una empresa y participar en licitaciones para almuerzo escolar.



Relata Hugo Alexander Torales, ex socio comercial de Friedmann.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/p27aClfMn9 — La Caja Negra (@CajaNegraPy) July 29, 2020

¿Ustedes necesitaban la plata y le pedían a su contador?

No. Lo que él quería es tener el control de cómo se manejaba el dinero a través de su contador.

¿Dónde estaba esa plata?

Él nos presentó a un gerente de un banco de Villarrica y empezamos a trabajar con ese banco.

¿Después ustedes ya empiezan a ganar las licitaciones?

Si. La primera vez, se presentó una empresa de Encarnación y otra de Oviedo. Competimos y salimos victoriosos de la primera licitación que fue de 15.000 millones y algo, que fue un contrato plurianual.

¿Cuándo ganaron la licitación de 15.000 millones, él (Friedmann) era gobernador del Guairá?

Si.

¿Y vos decís que él les pedía una parte de la rentabilidad de la empresa?

A nosotros él nos entregaba una rentabilidad del 20% y lo que restaba de la renta, le correspondía a él. Él nos dijo que él tenía una declaración de bienes que no podía variar y ese dinero se transfería a una cuenta en dólares.

¿El dinero que era parte de su renta en la empresa?

Si. Ese dinero se transformaba en dólares, en una cuenta que tenía en el banco la empresa. Había una cuenta en guaraníes y otra en dólares. La de dólares le correspondía exclusivamente a Friedmann.

¿Ustedes cobraban un cheque de la gobernación y se depositaba en una cuenta en guaraníes?

Se depositaba en la cuenta en guaraníes y otra parte en dólares.

¿En total, cuantos contratos llegaron a tener desde que se crea esta empresa?

Nosotros empezamos a trabajar en el 2016 en la gobernación del Guairá hasta hoy en día. Las siguientes licitaciones en las que participamos fueron más o menos de 10.000 millones y 10.999 millones fue la licitación siguiente, y así. Ocurre que en ese tiempo el ámbito político lo posiciona a Ever Noguera, como diputado, pone Ever sus acciones a disposición de la sociedad. Ahí es donde ocurre también una descapitalización de la empresa porque había que pagarle al doctor por sus acciones. Él se aparta de la sociedad por ética porque iba a asumir un cargo electivo como diputado.

EL PRESTANOMBRE ARREPENTIDO.



Friedmann se ofreció como capitalista con la condición de que le correspondería el 80% de la venta.



El dinero iba a un banco en Gs. y se convertía en US$ en su cuenta.



Relata Hugo Alexander Torales, ex socio comercial.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/5172KN727A — La Caja Negra (@CajaNegraPy) July 29, 2020

¿Cuánto tenía Ever de las acciones?

En principio íbamos 50-50. Cuando él vende sus acciones, el 30% adquiero yo y Lourdes González, la contadora de Friedmann en aquel momento, adquiere el 20%.

¿O sea Friedmann le pone a su contadora para que maneje su porcentaje?

Asimismo. Le pone a su contadora para que maneje su porcentaje.

¿Era la contadora de la gobernación o particular?

Era una contadora particular

¿Vos le conocías a Friedman antes?

Lo conocí de casualidad. Incursionando con amigos. Yo era conocido de su hermano y sólo de vista en aquel momento. Solíamos tratar siempre porque Villarrica es bastante chica. Siempre solíamos cruzar algunas conversaciones.

¿Cuándo comenzaron a tener problemas con Friedmann?

Ocurre el siguiente caso. En los contratos de almuerzo escolar como damos de comer entre 9.500 y 9.600 niños al día, generalmente el presupuesto alcanza más o menos 5 meses, porque las facturaciones eran de 2.000 millones al mes. Estas facturaciones se realizan, entonces, de marzo a julio, después de eso tenés unos días más para completar y generalmente se cierra la empresa y ahí empieza todo el trabajo contable de ir ajustando el tema del pago de impuestos, etc, para poner todo al día y hacer las liquidaciones, hacer el tema de la renta. Pero la oficina ya se cierra y después, ocurre un caso donde estos pagos iban y empezamos a tener problemas con las entidades bancarias. Teníamos problemas y de repente fui víctima de un caso de estafa, donde presento todos los documentos y a mí me cae como un balde agua fría lo que pasó. Estábamos trabajando súper bien con el banco y de repente explota algo así. No entendí qué pasaba y empiezo a recorrer abogados, auditores, contratar auditorías, pedir informes a los bancos, y como el capital de Friedmann seguía y se vio afectado también con todo ese problema bancario, yo siendo el presidente de la empresa me dice: “acá hay un tema de estafa y vos sos el responsable, como presidente”. Entonces caigo en un shock e inclusive ya no podía trabajar de tantos problemas. Se convierte en un infierno mi vida. Estaba averiguando qué es lo que pasó, investigamos e hicimos una auditoría. Vimos todos los informes bancarios y yo trabajé personalmente con el auditor que me hace preguntas de cada movimiento. Como yo estudié también derecho le digo que tenemos que accionar. Entonces me dice el auditor: Ale, acá hay demasiadas falencias en el procedimiento bancario. Pero acá hay mucha gente implicada, me dice el auditor. Esto no pudo hacer una sola persona, me dijo. Entonces, agarro y digo: a la puta este tipo me presentó Friedmann, descubro que la contadora no hizo su trabajo 7 meses, o sea tiene hocico, tiene cola, esto me hicieron a propósito. Me hicieron una operación para dejarme fuera.

¿Una operación que armó Friedmann?

Tiene hocico y tiene cola, me parece que es un perro! Para dejarme totalmente fuera de la jugada, fuera de todo lo que trabajé, porque esa es una empresa (yo tengo un postgrado en una universidad Americana sobre formulación de planes de negocios) a la que no le falta ni un papel higiénico. Era una empresa hecha y derecha, está asesorada por un tecnólogo que tiene más de 25 años de experiencia.

Ellos querían usarme para quedarse con la empresa. Para que haga todo el trabajo y si funciona, después le sacamos. Efectivamente me sacaron de la jugada por algo que invertí años de vida de estar por cada papel yendo y viniendo; porque, incursionar en este tema del almuerzo el algo que no se puede hacer así nomás. Es algo que se debe encarar con mucha seriedad, con mucho criterio, es una gran responsabilidad llevar ese plato de comida a los niños. Personalmente, tengo fotos donde yo me iba a las escuelas, me sentaba con los niños en la mesa a ver cómo recibían ese plato de comida. Jamás medio plato de comida ha faltado de todas las raciones que nos han impuesto para repartir. Jamás nos vimos envueltos en ningún acto de corrupción que se pueda denunciar. Aparte, el sistema es bastante seguro porque el Ministerio de Educación tiene una oficina en la Gobernación que supervisa todos los papeles y son avalados por los directores de las escuelas que reciben todas las raciones que les corresponde.

¿Actualmente a cargo de quien está?

A mí me sacaron. Te cuento la situación que pasé. Yo tenía todos los papeles de auditoría de la tremenda estafa que me hicieron, voy y quería accionar judicialmente. Como yo había entregado el directorio durante estos años de investigación. El que se quedó manejando la parte operativa de la empresa es Álvaro Alfaro, primo hermano de Friedmann. Entonces, le digo a Álvaro, que tengo todas las pruebas para accionar yo necesito recuperar mi dinero porque aparte de la estafa hecha por la gente, yo empiezo durante esos años a devolver la plata a la sociedad. A devolver los gastos y pagar todo lo que me pedían, me congelaron todos los dividendos que me correspondían hasta que supuestamente se aclare este tema. Llega un punto en el que yo tengo todas las pruebas y digo que necesito recuperar mi vida. Entonces, qué hace esta gente? Me llaman para una reunión y me tenían que entregar el poder para que yo pueda accionar por parte del directorio que había entregado y me citan en el despacho del Ministerio de Agricultura. En esa situación me siento, saludo, ingresan dos personas, una abogada, otro personaje secuaz de Friedmann y Álvaro Alfaro, entonces, cambia el ambiente de la reunión. Me empiezan a gritar y decir que demasiados problemas ya creé y que entra una abogada y me dice que ahora mismo me iban a enviar preso, se iban a ir a la fiscalía y el policía que está afuera te va a mandar al calabozo. Creo que era la abogada del ministerio. Me empiezan a gritar y se arma un alboroto, me amenazaron y después Álvaro me empieza a decir que iba a fundir mi vida, que todavía yo era joven y que trate de empezar de nuevo. Qué empezar de nuevo, con los años de sacrificio que tenía yo adentro.

¿Tenés una idea de cuánto fue el monto que te estafaron?

Si. Creo que los papeles que están en la auditoría hablan por sí solos. Creo que tengo un informe pericial. No quiero hablar de montos, me parece irrelevante, pero es un dinero importante. Bastante importante.

¿Hoy cómo está la empresa? ¿Quién es el presidente o presidenta?

Creo que se quedó Lourdes González como presidenta. Pero no termina la historia ahí, me traen un montón de papeles, e incluso yo digo que no voy a firmar. En ese momento agarra Friedmann y me tira una carpeta por la cara y me dice que si no firmo va a resolver las cosas a su manera.

Audios exclusivos revelan esquema de Friedmann en FEROZ TRAGADA en Gobernación de Guairá.



Escuchá la 1ra. parte.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/83OjqquKfO — La Caja Negra (@CajaNegraPy) July 29, 2020

¿Qué quiere decir eso?

No sé qué quiere decir a su manera, pero esa fue la amenaza que me hizo. Incluso si me pasa algo le responsabilizo directamente a Friedmann. No sé qué me quiso decir. Me hizo volar la carpeta por la cara y qué voy a decir? Qué iba a hacer si esta gente hace abuso de poder y soberbia. No hay gente que les pare el carro. Así debemos andar los paraguayos. No podemos vivir libres. Tenemos que andar viviendo sometidos. Esta gente se olvidó que está ahí gracias a gente como yo que paga sus impuestos, de gente que trabaja. Ellos no pueden estar ultrajando todo lo que hay. No podemos seguir así. Este es un acto de valentía y yo les incito a todos los emprendedores que tienen el sometimiento y son víctimas de abuso de poder, que denuncien porque el Paraguay está llegando a una era de cambios, vamos a erradicar la corrupción de las instituciones públicas tarde o temprano; ya estamos cansados de esto. Estamos cansados de los abusos de poder.

¿Estás diciendo eso porque Friedmann operó para despojarte de una empresa?

Si. La responsable es contadora de Friedmann. Me hicieron pasar todas las acciones a la esposa de Alvaro Alfaro, Lilian. Me obligaron.

¿En qué momento decidís hacer público este caso?

Cuando recibo estas amenazas de que me iban a meter preso, que me iban a fundir la vida, que tal cosa, qué más podía esperar. Entonces me fui del país. Tuve que ir a esconderme 6 meses a los Estados Unidos. Qué podía hacer conociendo el poder que maneja y la soberbia con que actuó. Me tuve que ir de mi país por culpa de amenazas de un político. No podemos seguir así.

¿La empresa sigue operando y ganando licitaciones?

Si. La empresa sigue operando. Incluso en este tiempo conozco mucha problemática que está teniendo el país en el interior y estoy trabajando en un plan de negocios para llegar a los niños y crear líderes regionales y hacerles llegar almuerzo de calidad. Pienso seguir incursionando en el rubro.

¿Le tenés miedo a Friedmann?

No se si miedo, pero estoy acá. Creo que solamente hay que tenerle miedo a Dios porque cuando yo estaba destruido en Estados Unidos, tirado en un departamento solo muchas veces llorando por tanto sacrificio que hice y que me hayan pagado de esa manera, el único que me dio fuerzas fue Dios. Entonces, dije que con todo el coraje del mundo voy a enfrentar lo que deba enfrentar al designio y me pongo a disposición de la justicia, lo que diga la fiscalía y que se investigue todo este asunto.

¿Tenés audios que confirman que Friedmann operaba dentro de la empresa?

Si tengo y pienso presentar todo eso. Todos esos audios y conversaciones donde él manifiesta que su dinero formaba parte del capital operativo, que luego era transformado en dólares lo que le correspondía y nosotros nos quedábamos con una rentabilidad que nos correspondía como sociedad y me parecía razonable también eso. Muchas veces, este ámbito del emprendimiento es bastante duro. Se pasa por momentos difíciles porque se necesita de capital, muchas veces no se cobra, pasan meses sin cobrar y se debe aguantar. Yo sólo quiero recuperar lo que me corresponde. Recuperar mi capital y que me permitan comenzar de nuevo. Necesito ser un paraguayo que necesita libertad, garantía sobre su libertad y seguridad. Quiero dejar un mensaje: se que varios emprendedores que están pasando por un momento difícil por el Covid-19 pero esto va a pasar y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Paraguay va a cambiar y vamos a limpiar las instituciones públicas. Ese es mi mensaje.