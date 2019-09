“La reunión de un abogado con un fiscal o con un juez no tiene irregularidad”, afirmó el abogado Ricardo Preda, representante legal del sanatorio Migone en el caso de la muerte del niño Renato Rojas Talavera de dos años el pasado 20 de agosto.

La familia del niño denunció el poco avance de la investigación y que todo quedó parado luego de que Preda haya mantenido una reunión con el fiscal del caso, Oscar Delfino a días del hecho.

“Si saben que me reuní es porque estando (ellos) en la fiscalía pedí una copia de la carpeta fiscal y yo no puedo tenerle a alguien que me diga las veces que los abogados ingresaron a hablar con el fiscal, de hecho no tiene nada de irregular si el abogado de la familia entra a hablar con el fiscal”, afirmó en contacto con Universo 970.

Con respecto al plazo de 5 días que dio a Delfino el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras la divulgación de los vídeos de circuito cerrado para presentar la investigación, Preda indicó que la intervención se dio por parte del presidente Enrique Bacchetta y no del jurado que es un órgano colegiado.

“Se da por una publicación periodística y definitivamente la experiencia que interviene solo por una publicación para tenerle sometido a los funcionarios del Ministerio Público a investigaciones que aún no tienen contenido”, agregó.

El abogado destacó que la investigación está avanzando de acuerdo a la propuesta de la familia y que todos los testigos ya fueron llamados a declarar.

“Si la familia está hablando de algo ahora es gracias a todas las evidencias que hemos aportado a la investigación y no precisamente si tenemos mala fe o de lo contrario no estarían a disposición y no hemos puesto ningún obstáculo a la investigación”, indicó.

Sin embargo, la familia de Renato asegura que los vídeos de circuito cerrado que proveyó el Migone fueron entregados sin audio y que la Fiscalía se incautó del material completo en el que se cuenta con audio por lo que el acceso a la evidencia no al entregó el sanatorio.

Un nuevo vídeo

Las imágenes divulgadas por la familia en que se ve la manera de proceder de los profesionales de blanco, los comentario de estos y los pedidos de auxilio y desesperación por el estado de Renato pueden ser sacados de contexto debido a que estos vídeos tienen una duración de varias horas y no de 20 ni 30 segundos, afirmó Preda.

Aseguró que las personas que aparecen en la imagen no son las encargadas de atender al paciente sino que los profesionales a cargo se encontraban en el box de atención.

“Esa gente que está sentada no tenía vinculación con la atención del niño y los comentarios que puedan hacer merecen el análisis disciplinario pero no estaban vinculados”, señaló en contacto con Universo 970.

En un nuevo vídeo divulgado se escucha y ve a la abuela de Renato, Rosi Angulo pidiendo a gritos una sonda en medio del pasillo entre el ir y venir de profesionales.

Preda indicó que en un proceso de reanimación los que participan exigen los instrumentos necesarios a viva voz y que hasta ahora, los profesionales que declararon no refirieron que haya faltaba insumos para la atención.

“Por eso proveímos el vídeo, cuando se realiza la reanimación es una percepción y deberíamos escuchar a todos los profesionales que intervinieron para conocer la causa de la muerte y en ese proceso de reanimación participaron seis profesionales que fueron rotando porque dura 35 minutos y los que participaron nos pueden decir específicamente qué dijeron y qué instrumentos utilizaron”, señaló.