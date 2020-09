El Dr. Santiago Insaurralde, director de la Red Nacional de Laboratorios, mencionó a la radio Universo 970 AM que en el puesto montado en Minga Guazu, la toma de muestras bajó considerablemente porque la ciudadanía ya no está acudiendo, no así porque falten insumos (hisopos o reactivos). “Antes 600 a 800 muestras a diario tomábamos”, aseguró.

El encargado indicó que desean habilitar un puesto similar al de la Costanera de Asunción en el Parque del Lago de CDE. Para el efecto ya se envió un container para que los ciudadanos puedan acercarse a bordo de sus vehículos.

Pese a que existen quejas por falta de insumos, Insaurralde aseguró que no es el caso y que maneja otra realidad muy diferente.