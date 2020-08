El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que hasta el momento el sistema sanitario paraguayo no se ve colapsado por el Covid-19 y resaltó que no faltó cama de terapia intensiva a ningún paraguayo. En otro momento pidió mano dura contra los criminales que hacen las quemas de pastizales y basuras.

Durante la Inauguración del Acueducto en el Chaco, el mandatario Mario Abdo Benítez resaltó que el sistema sanitario paraguayo no se encuentra sobrepasado de demandas por casos de Covid-19.

“Que yo sepa, en nuestro sistema, no existió aún algún paraguayo que necesitó cama de terapia intensiva y que no haya conseguido. Hasta hoy no se vio colapsado, pero puede pasar porque los mejores sistemas sanitarios se vieron saturados, tal como el de Italia”, aseguró.

El mandamás pidió asumir con responsabilidad la cuarentena sanitaria para ralentizar el contagio del coronavirus. “El mes de septiembre va a ser un mes difícil, desde el Chaco se siente mayor propagación del virus. La mejor medicina es el compromiso ciudadano. Tenemos que cuidar a nuestros padres, abuelos e hijos”, refirió.

MANO DURA CONTRA LOS QUE HACEN QUEMAS

Por otra parte, pidió conciencia a la gente del campo, para que tenga cuidado con la quema durante la sequía y el enorme daño que genera eso. Aseguró además que pedirá a la Fiscalía ser implacable contra las personas criminales que causan estos daños irreparables.

Sin embargo, evitó referirse a ser implacable contra el ministro de Agricultura renunciante, Rodolfo Friedmann, quien fue imputado por diversos delitos en la mañana de este lunes.

LA IMPUTACIÓN

Osmar Legal, fiscal de la causa, imputó por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación Criminal, cohecho Pasivo y adquisición en calidad de autor a Rodolfo Friedmann.

También a la esposa Marly Eliana Figueredo López por lavado de dinero en calidad de autora.

Igualmente al diputado Ever Noguera por administración en provecho propio y asociación criminal en carácter de cómplice.

Asimismo a Silvio Alfaro Alfaro por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor.

A Lourdes Auxiliadora González por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en carácter de autor. Finalmente a Eduardo Domínguez por lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor.

La firma ESSA que creada para ganar licitaciones de almuerzo escolar en el departamento del Guairá. Inicialmente aparecía como accionista Ever Noguera, actual diputado. Siendo Friedmann senador y miembro del gabinete la empresa siguió operando y ganando licitaciones en otros departamentos. El negocio era manejado por la contadora de Friedmann y por Alvaro Alfaro, primo hermano de Rodolfo Friedmann.