POR LA NACIÓN

Su padre dijo que, en un principio, Adelio no contaba muchas cosas, pero que ahora habla mucho más. Contó que le dijo que se dio cuenta de que no salieron del bosque y que supuestamente les engañaron al decirles que caminaron más de un día, sino que habrían estado dando vueltas. Sería una caminata de una madrugada y un mediodía, dijo el padre.

De acuerdo con lo que el padre de Adelio contó a los periodistas, su hijo le habría confirmado que serían 6 las personas que los secuestraron, el miércoles 9 pasado. Dijo además que entre los captores estarían 2 indígenas menores de edad, entre 13-14 años, presumiblemente armados, de acuerdo con lo que relató.

Adelio contó a su padre que Óscar Denis se encontraba manejando la camioneta, y él estaba en la carrocería. En un momento del trayecto les salieron frente al vehículo y, al grito de “eguejy nde mondaha”, sacaron de la cabina del conductor a Óscar Denis. Dijo que no se escucharon voces de mujeres entre los captores.

Vendados, pero no atados

Su padre comentó que en el momento del atropello por parte de los captores fueron vendados, pero dijo que no estuvieron atados, sino que estaban en movimiento. Dijo que pudo darse cuenta de la cantidad de personas y que también había menores indígenas. Al ser liberado, le sacaron las vendas y le dijeron que camine en una dirección.

Dijo también que en momentos les indicaron que se sentaran y que no se movieran de lugar. Indicó que ambos secuestrados no fueron lastimados, ni fueron agredidos físicamente. Dice que hablaron en un momento, y que Adelio le preguntó a Óscar si se encontraba bien, al lo que le respondió que sí. Dijo que Adelio le contó que en otro momento le pidió agua y éste le pasó, pero no lo veía porque estaba vendado.