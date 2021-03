Una bombera voluntaria, cuya identidad se resguarda, fue entrevistada en el canal Gen tras destaparse el caso del capitán Rubén Valdez, quien fue denunciado por supuestamente haber extorsionado a otra mujer (su expareja) con difundir sus videos íntimos si no mantenía relaciones sexuales con él y otras personas.

La nueva denunciante, quien afirmó vivir un calvario desde el 2017, comentó que el bombero investigado volvió a ir al cuartel con suma prepotencia luego de su liberación y que las mujeres voluntarias se encuentran totalmente desprotegidas a su merced.

Relató que su pesadilla comenzó cuando era nueva entre los bomberos y aceptó una propuesta de trabajo para acompañar a Valdez a una verificación de las instalaciones de un banco en CDE. Si bien iban a estar entre más personas, finalmente solamente fueron los dos. Según la mujer, durante todo el viaje, el hombre le aseguró que otra compañera suya los iba a acompañar e inclusive al llegar a Alto Paraná, le seguía remarcando que la otra bombera estaba en camino.

Siempre conforme al relato de la denunciante, grande fue su sorpresa cuando al llegar al hotel donde se iban a hospedar, Valdez supuestamente pidió una sola habitación con cama matrimonial. “Yo no acepté dormir con él y se enojó muchísimo. Al volver de CDE no me habló durante el camino y luego me tiró un 100 mil por la ventanilla”, agregó.

Posteriormente, con el paso de los días, Rubén Valdez le habría dicho a la mujer que cuando ella estaba durmiendo, ingresó a su habitación y le sacó fotos, conforme al relato de la misma. “Él decía a todo el mundo que tenía fotos mías durmiendo. Que él durmió conmigo. Constantemente me amenazaba que iba a mostrar mis fotos. Yo no tenía miedo porque sabía cómo dormí esa noche, pero sí tenía mucha vergüenza por lo que decía de mí a todos, que durmió conmigo”, dijo.

La mujer aseguró que Valdez, supuestamente, la maltrataba cada vez que se cruzaba con ella. “Es un infierno allá adentro. Ahora mismo yo no estoy trabajando con los bomberos. (…) Yo me callé mucho tiempo, yo tenía que salir sonriente en las fotos a su lado y hasta mi voto tenía que ser para él, así se maneja acá”, comentó.

La mujer dijo que es un modus operandi el que habría implementado el clan Valdez y que si uno no lo apoya, debe estar preparado para ser expulsado del cuerpo de bomberos.

“Yo le entiendo a la chica que denunció y le digo que no dé un paso atrás. Les animo a las mujeres a que denuncien, es de público conocimiento que mi caso no es el único y no será el último si este señor sigue en su cargo”, pidió la denunciante.

“A mí algunas chicas me escribieron para decir: ‘este señor me invitó a un trío, pero como no acepté, me persiguió muchísimo tiempo’. Otra chica muy joven me dijo que insistentemente le escribía para decirle que podía retirarle de la facultad. Una mujer también le denunció por acoso porque le dijo ‘me gusta tu trasero, te quiero comer’ durante un incendio. Le ponés tanto amor a lo que hacés y te vas a un incendio y que un pelotudo te diga eso, ¿cómo te vas a sentir?”, contó.

“Trabajar con él es un peligro, no sabés si vas a salir con vida de un servicio”, arremetió además.