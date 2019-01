Romina Celeste Núñez (25) se comunicó con su madre por última vez el pasado 31 de diciembre. Desde entonces, no se tienen noticias de ella. Así lo confirmó la tía, Laura Rodríguez, quien también vive en España y está a la espera de reportes por parte de las autoridades.

“Ella tiene un hijo de 10 y otro de cuatro o cinco, ellos están de vacaciones en Paraguay”, comentó Rodríguez en entrevista con la 730 AM y reveló que la familia es oriunda de Ñemby. La compatriota se perdió en Costa Teguise, ubicada al este de la isla Lanzarote.

La Guardia Civil detuvo este domingo precisamente en Lanzarote, al marido de Núñez, un ciudadano español, quien denunció la desaparición de su mujer, recién una semana después del hecho. Los investigadores no dieron a conocer la identidad del hombre, pero según medios españoles es un ingeniero de 42 años residente en dicha isla.

Las autoridades dijeron haber encontrado “indicios razonablemente suficientes” para presuponer la autoría del detenido en el caso y se esperan novedades en las próximas horas.

El aprehendido declaró que en la madrugada del 1 de enero la mujer le pidió prestado un poco de dinero para venir a buscar a sus hijos en Paraguay. Sin embargo, él respondió que no disponía efectivo y supuestamente se marchó para evitar una discusión.

Sobre este punto, la tía de la víctima comentó que en la noche del 31 de diciembre, el sujeto salió supuestamente rumbo a un bar a tomar cerveza, sin embargo, regresó recién a las 3 de la tarde del día siguiente. “Tuvo bastante tiempo para cualquier cosa”, aseveró.

El sujeto aseguró que a su regreso ya no encontró a su esposa y que decidió no denunciar el caso de inmediato, porque supuestamente esta no es la primera vez que la joven desaparece.