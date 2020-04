El Ministerio Público Brasileño (MPB) se allanó al pedido de la defensa del expresidente Horacio Cartes y recomendó al Supremo Tribunal de ese país, hacer lugar al hábeas corpus planteado puesto que no existen méritos para la prisión preventiva. Así lo confirmó el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes en comunicación con AM 650 radio UNO.

POR JORGE TORRES ROMERO



Según explicó, la Fiscalía dictaminó que se haga lugar al hábeas corpus y se resuelva la liberad absoluta del ex presidente de la República Horacio Cartes, porque no existen méritos para la prisión preventiva. Ahora, el Supremo Tribunal Federal tendrá que expedirse sobre el fondo de la cuestión. De este modo, el máximo tribunal, debería ratificar la decisión tomada preliminarmente en diciembre del año pasado.

El dictamen emitido ante el Supremo Tribunal, lleva la firma de Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Subprocuradora General de la República, con sede en Brasilia, que es una instancia superior dentro del Ministerio Público. Sería una figura similar a la Fiscalía General adjunta, acotó el abogado, quien de este modo se allanó al pedido de la defensa de Horacio Cartes ante el Supremo Tribunal Federal que le corrió traslado para que emita una opinión.

La presentación fue realizada en forma electrónica el martes 7 y ahora el Supremo Tribunal Federal debe resolver la próxima semana el fondo de la cuestión. “La subprocuraduría está por encima de la Fiscalía de Río de Janeiro, así como el Supremo Tribunal está dos grados encima del juez que decretó la prisión preventiva”, señaló Ovelar.

Al hacer un recuento del proceso, recordó que, en el inicio de la causa en Río de Janeiro, la fiscalía había solicitado la prisión preventiva para Cartes y en dicha ocasión, el juez Marcelo Breta, había concedido ese pedido para iniciarse el proceso penal. Ante esa situación la defensa de Horacio Cartes planteó un habeas corpus, en primer lugar, ante el Tribunal Regional Federal que rechazó en esa instancia el levantamiento de la prisión, por lo que se recurrió luego al Supremo Tribunal de Justicia Federal en Brasilia, que en diciembre pasado resolvió hacer lugar al planteamiento y revocó la prisión.

“Básicamente el planteamiento que hicimos es que no existen crímenes o hechos punibles que puedan ser atribuidos al expresidente y los hechos por los que fue acusado no constituyen crimen ni en Brasil ni Paraguay y la jurisdicción competente no es la brasileña porque son hechos ocurridos en el Paraguay. Todos estos argumentos los tuvo en cuenta el ministro relator y revocó la medida en su momento”, recalcó Ovelar.

Ahora, en esta instancia, luego de este trámite ante Ministerio Público, el ministro Rogerio Schietti Cruz como relator y otros cuatro ministros que se sumarían a él, deben resolver definitivamente si mantienen esa revocación de la prisión o modifican. En este caso, modificar y volver a la prisión preventiva, es prácticamente imposible, puesto que la propia Fiscalía General dijo que no hay méritos para la prisión, apuntó el abogado. “Con este dictamen vamos a solicitar una entrevista con el ministro relator y esperamos que concluya el hábeas corpus para concluir la discusión sobre la prisión o libertad. Cuando se resuelva vamos a articular la defensa para cerrar definitivamente el caso y no avance en el futuro de modo a cerrar el proceso penal contra Horacio Cartes en el Brasil”, dijo respecto al siguiente paso.

El abogado insistió en que "no hay méritos y no hay seriedad en este caso. Hay más intención de medios locales que no resisten ni el menor análisis", concluyó Ovelar.

Acusación de la fiscalía es infundada

En ninguna parte de la acusación presentada por el Ministerio Público Federal se des-cribe un hecho puntual que vincule directamente a Cartes con la supuesta organización criminal que dirige Darío Messer y el único argumento para requerir la prisión fue para evitar una posible influencia en el proceso o el orden público, pero sin detallar de qué manera.

En efecto, el 7° Tribunal Federal de la Subsección Judicial de Río de Janeiro había decretado el arresto preventivo de Cartes por motivos genéricos y poco claros, lo que constituye un hecho vergonzoso ilegal evidente. El argumento para solicitar la detención previa del ex presidente de la República fue porque supuestamente “fomentó y financió una organización criminal encabezada por Darío Messer mientras estaba prófugo en Paraguay” y por “ayudarlo” con dinero para financiar abogados paraguayos que lo defenderían ante el Poder Judicial paraguayo.