Supuestamente las zonas perimetrales de todas las cárceles del país estaban siendo resguardadas y controladas por los agentes de la Policía Nacional y la Fuerza Militar, por lo que es llamativa la fuga (aparente liberación) de los 75 miembros del Primer Comando Capital.



En conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, se preguntó exactamente lo mismo: ¿qué pasó con la ayuda que debían brindar los policías y militares? Recordó que desde el 27 de septiembre, mediante una ley, se estableció el apoyo de la Policía y la FF.AA. ante las informaciones que tenían referente a un plan de escape de líderes criminales.

Recordó además que hace pocos meses ya denunció públicamente y ante los demás organismos del Estado sobre el ofrecimiento de 80.000 dólares para liberar a los líderes del PCC, mediante un motín con toma de rehén, pero no a través de un túnel. “Tenemos un sistema endeble, advertimos esta situación. Asumimos una emergencia penitenciaria. Uno de los problemas es la corrupción. Nosotros formulamos la denuncia ante el Ministerio Público”, comentó.

Pérez contó que la última requisa en dicho penal se realizó hace un mes, pero que llamativamente no estaban las bolsas apilonadas. Lo que llamó la atención en esa oportunidad fue que el operativo se hizo de madrugada y los líderes del PCC estaban despiertos. “Evidentemente se filtró la información. En esta ocasión no podemos decir que el personal no estaba involucrado. Las bolsas de arena se pueden ver a simple vista desde el pasillo. Es imposible que este trabajo de semanas no haya sido advertido por los agentes de la cárcel”, refirió.

Por este escandaloso caso, según anunció la ministra, fueron destituidos el director de establecimientos penales, el del penal, el jefe de seguridad y los oficiales de los guardiacárceles. Confirmó que en estos momentos se reúnen los ministros de seguridad con el presidente Mario Abdo Benítez para analizar las acciones a adoptarse de ahora en más.

LISTA DE LOS FUGADOS

Ente los 75 fugados, están los seis supuestos sicarios del narco Sergio da Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, quienes pretendían conseguir sus libertades mediante una orden judicial. Así también figura el peligroso brasileño David Tomoteo Ferreira, el líder máximo del PCC en el sistema penitenciario paraguayo.

Lista de los 75 reclusos, pertenecientes al PCC, fugados de la cárcel de Pedro Juan Caballero (PJC).



PLANTA ALTA PARAGUAYOS:

1. WALTER TORALES 2. GUSTAVO ARIEL TABARES 3. SABIO GONZALEZ 4. DANIEL PAREDES MOREL 5. ENRRIQUE DUARTE 6. ORLANDO TORRES 7. JORGE DAMIAN VILLAMAYOR 8. HUGO RAMON PIZUINO 9. JOSE ADRIN OJEDA 10. OSVALDO FERREIRA 11. DELROSARIO GOMEZ 12. FIDEL CRISTINO CARDOZO 13. MILCIADES SANABRIA 14. RICHARD ANTONIO ROBLES 15. RUBEN GUSTAVO NUÑEZ 16. SILVIO GORRIDO 17. SANTIAGO NUÑEZ IRALA 18. MOISES ROJAS 19. JOSE ANTONIO MARIN 20. CRISTIN LOPEZ 21. FRANCISCO PERALTA 22. ALBERTO ARIEL CRISTALDO 23. GUSTAVO GOMEZ 24. ROBERT DAVID CRISTALDO 25. LUIS MARTINEZ VERA 26. CRISTIAN VERA 27. JOSE ADRIAN MELGAREJO 28. MARCIO VALENZUELA 29. CELSO LUIS ALVARENGA 30. RONAL FRNACISCO BRITEZ 31. ALEJANDRO MONGELOS 32. SANDRO ROBLES 33. HECTOR SILVA 34. EDGAR CABRERA







PLANTA ALTA BRASILEÑOS:

1. WELINTON ROCHA NERY DA COSTA 2. ANGELO BATISTA DE ALMORIN 3. EDUARDO ALVES DACUÑA 4. FLAVIO ROTELA 5. JHON BARBOZA 6. FRANCISCO DE CHAGAS 7. RAFAEL CARBALLO DA SILVA 8. MAURO VIEIRA 9. DERLIZ MARQUEZ GONZALEZ 10. LUCAS DE SOUZA 11. WILIAN SANTOS 12. LACSON DA SILVA PAULA 13. RODRIGO DA SILVA 14. RICARDO SMANIOTO 15. ODAIA FERREIRA DOS SANTOS 16. CLEITON NUNES

PLANTA BAJA PARAGUAYO:

1. FRANCISCO BENARDO GIMENEZ

PLANTA BAJA BRASILEÑOS:

1. JOSE ANTONIO DOS SANTOS 2. TIMOTEO DAVID FERREIRA 3. ALEX DOS SANTOS 4. WILIAN BEJANMIN GONZALEZ SALINAS 5. JACSON RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA 6. FELIPE DIOGO FERNANDEZ 7. ALLA DOS SANTOS GADECHE 8. LUIS ANTONIO VARELA DA SILVA 9. LAURINDO DAE SOUSA NETO 10. OSVALDO POGINTO 11. MURILO RODRIGUEZ 12. CICERO FERNANDEZ DECIMO 13. REINAW CANTERO 14. RODRIGO ROCHA DE ARAUJO 15. MARCOS PAULO VALDEZ 16. JULIO CESAR GOMEZ 17. AILTON BETELLO DOS SANTOS 18. RAFAEL DE SOUSA N. 19. WILSON CURLO TORRES 20. ALAN TAVARES DA SILVA 21. CICERO MARCO SILVA 22. LUCAS ALVES DA SILVA 23. LUCIANNO DE SOUSA MARTINEZ 24. CLAUDINEI PREDEBON