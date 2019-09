“Ante los graves hechos registrados el día de hoy en la Costanera tome la decisión de aceptar la renuncia del Ministro de Justicia JJ Ríos y se dispuso el relevo del Comandante de la Policía Walter Vásquez”, escribió el presidente de la República, Mario Abdo Benítez en su cuenta de twitter.

Julio Javier Ríos se encuentra fuera del país y el mandatario dispuso su inmediato retorno, ante lo ocurrido este miércoles en la Costanera Norte de Asunción, donde delincuentes y efectivos policiales se enfrentaron a tiros, pero no se logró evitar la fuga del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio González, alias “Samura”.

El mandatario se pronunció también con respecto al fallecimiento del comisario Félix Ferrari, producto de los enfrentamiento y acompañó el dolor de la familia. “La mejor manera de reconocer su labor es continuando esta lucha con más fuerza contra estas bandas delictivas”, subrayó Abdo Benítez.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor eludió su responsabilidad personal en el caso y manifestó su voluntad de continuar en el cargo.



"Yo no puedo ser responsable de los protocolos internos de la policía, el ministro del interior establece políticas, no dirige a la policía, no dirige en el tránsito de la calle", argumentó