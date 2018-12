El apoderado del PLRA, Cristhian González, entregó un pedido al diputado Antonio Buzarquis, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, para solicitar la convocatoria a una sesión extraordinaria.

El objetivo es tratar el proyecto de ley presentado por los senadores Pedro Santacruz y Desirée Masi, el cual establece la derogación del artículo 5º de la ley 569/75 del Servicio Militar Obligatorio, ya que en esta parte habla de una imposición de tasas a los objetores de conciencia.

“Cada año aproximadamente 40.000 varones están en la edad del SMO, sin embargo, el estado no puede albergar a más de 4 o 5.000 cada año, no se puede exigir a los que no tienen las condiciones, que paguen”, comentó González.

Se mostró muy optimista en que el planteamiento pueda ser estudiado muy pronto, ya que cuando hay acuerdo político cualquier tema se trata en tiempo récord. “Se le debe dar la consideración porque afecta a cada familia paraguaya”, insistió.

En el argumento, el PLRA trae a colación el artículo 129 de la Constitución Nacional que estipula que la reglamentación el ejercicio de este derecho no deberán tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a los establecidos para el servicio militar.