Este martes prosigue la huelga de los sindicalistas en el Hospital de Clínicas para exigir un aumento presupuestario y la desprecarización laboral de varios contratados. Los manifestantes anuncian nuevos cortes sobre la Avda. Mariscal López durante este martes. Varias dependencias no están funcionando y los pacientes deben postergar sus cirugías programadas.

La huelga general en el Hospital de Clínicas inició en la medianoche del lunes y se extenderá durante todo un mes, de acuerdo a lo anunciado por los organizadores.

Los funcionarios del citado nosocomio -dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)- exigen un aumento presupuestario de G. 28.000 millones para lograr la desprecarización laboral y el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

El doctor Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas, indicó a la 650 AM que hubo un grupo de médicos que ayer no se adhirió a la medida de fuerza y se encargó de atender consultas ambulatorias, aunque de igual forma se redujo en gran medida el nivel de atención.

Así también, comentó que hubo un alto nivel de acatamiento, hecho que impidió la realización de las cirugías que estaban programadas.

“En general el hospital trabajó bastante bien, no se resintió casi nada”, mencionó Giubi a la emisora radial.

Respecto al pedido de aumento presupuestario realizado por los funcionarios, Giubi manifestó que se hizo la solicitud pero no hubo respuesta favorable por parte del Ministerio de Hacienda debido a que no había recursos suficientes para la financiación, por ello sostuvo que la institución no puede hacer nada al respecto.

Pese a que un importante sector del funcionariado se ha plegado a la medida de fuerza, de igual manera se asegura la atención a los pacientes en el servicio de Urgencias.

Los manifestantes anunciaron que realizarán nuevos cierres de la Avda. Mcal. López a partir de las 07:30 horas de este martes, por lo que el tránsito vehicular se verá afectado en ambos carriles.