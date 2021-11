Aún muy afectada por el brutal asalto sufrido al mediodía del martes, Doña Gregoria habló este miércoles con el canal GEN para relatar el episodio ocurrido sobre la calle Andreuzzi casi Gral. Santos, del barrio Jara.

Mencionó que iba caminando cuando un joven se abalanzó sobre ella y le estiró bruscamente su cartera, en la cual tenía su certificado de vacunación y sus documentos de identidad. “Al estirarme me rompió la remera. Me tiró como una bolsa de papa al suelo, me golpeé y no pude moverme. El muchacho se fue corriendo y me costó levantarme porque demasiado sentí ese dolor. Me levanté y pedí socorro a mis vecinos y ellos vinieron a auxiliarme, yo me sentí muy mal en ese momento. Me hicieron sentar en la vereda y me dieron agua. Me limpiaron la herida porque me sangraba mucho”, relató.

El susto fue tremendo por el nivel de agresividad del asaltante y además porque fue la primera vez que la mujer sufría un asalto. Contó que nunca lleva dinero consigo ni tampoco celular justamente a consecuencia de la inseguridad reinante. “Yo me asusté demasiado grande porque fue la primera vez, seguro creyeron que tenía dinero”, indicó.

Doña Gregoria expresó que ahora su mayor preocupación es no contar con sus documentos de identidad, atendiendo que mañana jueves tiene una cita con su traumatólogo en IPS. “Sin mi cédula no puedo estar yo. Es preocupante porque debo ir a IPS y cuesta conseguir cita, yo hace mucho que hice mi cita con mi reumatólogo, yo sigo hace tiempo tratamiento”, refirió.

En otro momento agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió de parte de la ciudadanía, y consultada sobre si desea recibir alguna ayuda de la gente, indicó que no deseaba molestar a nadie, sino que únicamente le preocupa poder gestionar sus documentos a tiempo.

Por su parte, el comisario Pablo González, de la 9na. Metropolitana, se acercó esta jornada hasta la casa de Gregoria para informarle que le tramitarán su cédula de identidad en su propio domicilio para que no tenga que salir de su vivienda a hacer esa gestión.

Alrededor de las 22:00, un joven de 15 años de edad y otro de 17, fueron detenidos como responsables de este brutal asalto. En la grabación del video de seguridad solamente se distingue a uno de ellos, sin embargo, informes de inteligencia revelan que actuó con un cómplice. La cartera de la mujer aún no fue hallada.