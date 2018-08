Un grupo de funcionarios de la ESSAP expresó su repudio a la actuación del dirigente sindical Víctor Ocampos, quien días atrás se autoproclamó "presidente del directorio" y encabezó una "toma" en la institución. Según afirmaron, el mismo no cumple funciones y debe ser sometido a un sumario administrativo.

Imelda Giménez, presidenta del Sindicato Interior-Capital de ESSAP (SICE), se acercó hasta nuestro medio para hablar sobre la delicada situación que se vive actualmente en la aguatera estatal.

Al respecto, manifestó que hay una buena relación entre el directorio y los funcionarios en general, aunque admitió que sí existe un conflicto con la “Alianza Sindical”.

Dicha nucleación está conformada por un total de ocho sindicatos, aunque -según dio a entender Giménez- no cuenta con el apoyo masivo del funcionariado. Esta situación se estaría viendo reflejada en la denominada “carpa de la resistencia” que fue montada hace unas semanas frente a la institución.

“Si son ocho sindicatos, tienen que haber al menos 17 miembros en la comisión directiva de cada sindicato, con ese cálculo mínimamente tendrían que haber 100 personas, pero ahí (en la carpa) ni siquiera llegan a 20”, afirmó.

Sobre este mismo punto, comentó que la “Alianza Sindical” perdió fuerza debido a la postura radicalizada de sus dirigente sindicales y por ello la mayoría de los funcionarios se apartaron, sumándose posteriormente al SICE.

Desde este sindicato repudiaron el atropello a la institución encabezado por Víctor Ocampos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Essap (Sinatrae), quien el miércoles último se autoproclamó “presidente del directorio” y atropelló el pórtico de seguridad, alegando que era el nuevo titular. Asimismo, un grupo de funcionarios sindicalizados irrumpió en las oficinas de las autoridades para una “toma” de la ESSAP.

“Creemos que no corresponde que una persona con estas características pueda estar en el directorio. Aparte, no tiene la preparación ni la idoneidad para ocupar el cargo, él jamás en ningún cargo o estamento en la institución”, afirmó la sindicalista, asegurando que Ocampos nunca tuvo funciones en la ESSAP y, por consiguiente, no trabaja todos los días.

Aprovechó para recordar que, de momento, el titular de la aguatera estatal sigue siendo Carlos Arce, hasta tanto el presidente de la República confirme a la nueva persona que ocupará dicho cargo en su administración. Sobre este mismo punto, pidió a Mario Abdo Benítez que “nombre a un presidente y un directorio con personas capaces e idóneas” para continuar con el proceso actual.

“No tenemos ningún cuestionamiento, creemos que hoy día hay que cambiar el concepto de sindicalismo. Queremos acompañar el proceso de trabajo del directorio y solamente levantarnos cuando están haciendo algo errado”, puntualizó la funcionaria a HOY.

Giménez pidió que las autoridades de la ESSAP tomen cartas en el asunto abriendo un sumario administrativo contra Víctor Ocampos a raíz de sus actuaciones y, en caso de que se compruebe alguna irregularidad, que sea desvinculado de la institución.