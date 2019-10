Las familias no solo pagan por una educación de calidad para sus hijos, sino también por sus posicionamientos sociales, de manera que a futuro tengan mejores oportunidades laborales o de negocios.

La educación, según la Ley Nº125/91 del Régimen Tributario, está exonerada de pagar impuesto por ser un servicio sin fines de lucro. Sin embargo, en Paraguay una colegiatura privada puede sobrepasar los US$ 12.000, sin mencionar los altos costos de las mensualidades, en tanto, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tiene nula injerencia en la regulación de los montos exigidos por estas instituciones. Para las autoridades del Estado, “el que puede pagar, que pague”, evitando así regular este lucrativo negocio llamado “educación”.

Muchos padres coinciden en que la educación es el mejor legado que quieren dejar a sus hijos, y que si tienen las posibilidades económicas no escatimarán en invertir en los mejores colegios para los mismos. Estos colegios, si bien se rigen por el programa curricular del MEC, cuentan con currículos diferenciados en los que incluyen idiomas, clases prácticas en laboratorios, clases de informática, robótica e incluso forman parte de equipos que participan en certámenes mundiales de ciencia y tecnología.

La educación de carácter formal está estructurada en tres niveles: educación inicial, 2 ciclos; educación escolar básica, 9 grados; educación media (bachillerato o formación profesional), 3 cursos. El régimen especial incluye la educación artística y en lenguas extranjeras y guaraní.

¿Pública o privada?

Para la psicopedagoga Carla Decoud, una decisión clave para los padres es elegir la institución educativa para sus hijos. En esta época, cuando llega el momento de inscribir a los hijos en el colegio o cambiarlo de institución, decidir entre la enorme oferta educativa lleva a preguntarse: ¿qué colegio es mejor, uno de gestión pública o privada?

Decoud señala que dependiendo de la institución que se elija, los hijos realizarán gran parte de sus aprendizajes, se desarrollarán en todos los aspectos y consolidarán sus vínculos. “Es importante considerar que no existe una escuela que cubra al 100% las expectativas, por eso es necesario definir aquellos aspectos a los que uno no va a renunciar en la elección. Estas variables difieren en cada familia: el bilingüismo, formar parte de un grupo de padres de estilo similar al propio. Se trata de pensar qué es lo que la familia valoriza más, y poder escucharse, acerca de cuáles son los ideales y valores que la familia tiene y las posibilidades económicas”, precisa.

Atendiendo a este escenario, La Nación realizó un listado de los colegios más caros de Asunción: The American School of Asunción (ASA), SEK Paraguay International School, St Anne’s School, Colegio del Sol, Colegio Internacional, entre otros, que manejan cuotas similares y a los que opcionalmente pueden añadirse el costo de transporte y almuerzo, que dependiendo de la institución educativa varía entre G. 600.000 y G. 1.000.000.





ASA O COLEGIO AMERICANO

El colegio más caro del país es The American School of Asunción (ASA) o Colegio Americano. Se encuentra ubicado sobre la avenida España de Asunción. A esta institución educativa, donde se imparten clases totalmente en inglés, asisten hijos de estadounidenses con una misión diplomática; hijos de padres estadounidenses o nacidos en Estados Unidos. También hijos del personal internacional de misiones diplomáticas o de organizaciones internacionales acreditadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores; hermanos de alumnos que ya pertenecen a la institución; hijos de graduados del ASA o que hayan estado en la casa de estudios durante cuatro años; hijos de una familia que vivió en el extranjero al menos los últimos cuatro años. Finalmente, los ciudadanos comunes.

El costo para el proceso de admisión es de US$ 110 (G. 660.000 al cambio local). Al superar la evaluación se paga US$ 6.750, equivalente a G. 40.500.000, como costo de ingreso que no es reintegrable. La matrícula anual por estudiante es de US$ 700, es decir, G. 4.200.000.

Posteriormente, se pagan las cuotas mensuales, más alimentación y transporte escolar. La cuota para nivel primario es US$ 4.557 (G. 27.342.000), la cuota para la secundaria US$ 4.313 y US$ 3.535 (G. 25.878.000 y G. 21.210.000, respectivamente). La cuota escolar de la asociación de padres es de G. 150.000. El almuerzo, uniformes y transporte a cargo de los padres.

ST ANNE’S SCHOOL

Ubicado sobre las calles Tte. Manuel Pino González y Eulalio Facetti, el costo de admisión es de US$ 3.200 (G. 19.200.000). La matrícula, tanto para kindergarten como para la primaria, es de US$ 800 (G. 4.800.000) y para la secundaria llega a los US$ 840 (G. 5.040.000). Los aranceles mensuales para kindergarten 4 y 5 es de G. 2.100.000; preescolar al 6to grado G. 2.940.000; 7mo al 2do año G. 2.940.000 y tercer año G. 3.180.000.

COLEGIO INTERNACIONAL

El Inter está ubicado sobre la calle Río de Janeiro casi Padre Saubatte. Imparte clases en español e inglés. El costo de admisión es de US$ 1.200 (G. 7.200.000) al contado o US$ 1.600 (G. 9.600.000) fraccionado, para alumnos del kinder 3 y alumnos nuevos de todos los niveles.

Las matrículas son una cuota anticipada de la mensualidad, esto depende del nivel del estudiante. En el caso de alumnos del kinder 3 la cuota mensual y la matrícula son de G. 1.327.000, para el kinder 4 G. 1.458.000 y kinder 5 G. 1.925.000. Para primaria, 1º y 2º ciclo, matrícula anual y cuota mensual son de G. 2.420.000, para el 3º ciclo G. 2.400.000. En el nivel medio (1º, 2º y 3º de la media) es de G. 2.400.000.

Los aranceles escolares tienden a aumentar en un 5 a 6% anualmente. Sin embargo, para el próximo año las cuotas y matrículas aumentarán en un 10% y los padres que tienen más de un hijo matriculado tendrán descuentos especiales, según la Asociación de Padres del Colegio Internacional (Apaci).







SEK

El colegio San Estanislao de Kotska (SEK), ubicado sobre la calle Mercedes Grau, Parques del Yacht y Golf Club de Lambaré. Las clases son impartidas en inglés. El costo de la cuota de entrada es de US$ 795 (G. 4.770.000); la prueba de admisión G. 255.000; la matrícula anual G. 1.495.000. Luego, se pagan 10 cuotas mensuales. En primaria G. 1.893.000, en secundaria G. 1.957.000, en bachillerato G. 2.243.000.

El nivel inicial o kinder de 2 y 3 años, en horario de 8:00 a 13:00, tiene un costo de G. 1.026.000; mientras que de 8:00 a 16:00 tiene un costo de G. 1.446.000. Para 4 y 5 años, G. 1.720.000. También debe pagarse el servicio de comedor, que es de G. 400.000 a G. 500.000, obligatorio hasta primaria. El servicio de transporte es opcional, su costo asciende a G. 505.000 completo y G. 400.000 sólo un trayecto diario.

COLEGIO DEL SOL

Está asentado sobre la calle Doctor Justo Prieto. Imparte clases en español e inglés con profesores nativos. Para ingresar, se debe pasar una evaluación y abonar G. 200.000. Al superar la prueba, se abona la cuota de ingreso de US$ 700 (G. 4.200.000), la matrícula del 1º al 6º grado G. 1.995.000 y la cuota mensual de febrero a noviembre G. 2.090.000. También abona un seguro escolar de G. 120.000.

Para los estudiantes de la secundaria, es decir, tercer ciclo y bachillerato, el costo es diferenciado. Aparte de la evaluación y el costo del mismo, al ingresar debe pagar US$ 400 (G. 2.400.000). La matrícula anual es de G. 2.200.000 y la cuota mensual del séptimo al noveno grados G. 2.340.000, mientras que del primer al tercero curso de la media es de G. 2.380.000.





“CAPITAL SOCIAL” O RED DE CONTACTOS

Teniendo en cuenta la premisa de que la educación es el legado más importante para los hijos, la socióloga Milda Rivarola asegura que los padres, de estatus social medio alto o alto, no pagan solo por educación en los colegios privados caros, sino que más bien invierten en el llamado “capital social”. Es decir, posicionan socialmente a sus hijos para que creen redes de gente con los mismos recursos y posibilidades que ellos, para que a futuro consigan, mediante sus contactos, mejores oportunidades laborales o de negocios.

“En países en vías de desarrollo, como Paraguay, no en EEUU ni Europa, donde la gente de clase alta estudia en colegios y universidades públicas, los padres pagan no sólo por educación privada, sino más bien invierten en algo llamado ‘capital social’”, explica Rivarola y agrega que esto significa que al querer ingresar al mercado laboral, hacer negocios o sacar créditos, es muy probable que la persona que ceda algunos de estos requerimientos sea un ex compañero de colegio. Esto tiene, sin dudas, un valor muy grande.

Además, un egresado de un colegio privado costoso ingresa con mayor facilidad al mundo laboral, porque el medio empresarial es el suyo. “Esto no tiene un estudiante egresado de un colegio público, a pesar de que incluso tenga mayor puntaje”, precisó Rivarola.

La socióloga afirma que una buena educación representa una importante inversión por parte de los padres. Sin embargo, cita colegios privados subvencionados como el Colegio Experimental Paraguay Brasil (CEPB), el Colegio Alberto Schweitzer de Sajonia y el Politécnico Johannes Gutenberg de Lambaré, que no son costosos pero tienen un alto nivel de calidad.

“La diferencia básicamente está en el nivel de profesorado, los colegios privados pagan más que los públicos, por ende, tienen más posibilidades de acceder a profesores más calificados. Después, la cuestión de infraestructura tecnológica, laboratorios de química, física, doble escolaridad, tienen prácticamente el doble de horas de estudio que los colegios públicos”, comparó.

SUBA DE ARANCELES

Según la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (AIEPP) existían más de 700 casas de estudio de gestión privada en todo el país, pero muchas fueron cerrando sus puertas por los altos costos que representa la inversión en educación y la baja matrícula.

Según Armando Ficorilli, vicepresidente de AIEPP, estas instituciones cada año tienden a subir sus aranceles en un 5 a 10% por los costos que representa contratar a los mejores docentes, refacción de infraestructuras escolares, implementación de nuevas ofertas. A final de año se hace el presupuesto y se informa a la comunidad educativa, así como ocurrió en el Inter, donde los padres se manifestaron por el 10% de aumento de las cuotas y matrículas para el 2020.

“Cada año hay aumentos de costos en general. El dólar sube despacio, pero de forma sostenida, haciendo que un montón de materiales aumenten de costo. Esto impacta en la cuota mensual y en la matrícula del año siguiente”, indicó Ficorilli.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Según la Ley Nº 1.264/98 General de Educación, Capítulo VI de Educación Privada y específicamente artículo 63, los responsables de las instituciones educativas privadas podrán crear, organizar y sostener instituciones propias; nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar, que responda al proyecto educativo de la institución; disponer de la infraestructura edilicia y su equipamiento escolar; participar por propia iniciativa en el planeamiento educativo y en la elaboración de currículos; entre otras, pero no regula costos pisos o techos para las matrículas o cuotas.

Recordemos que la educación, por ser considerada un servicio sin fines de lucro, está exonerada de pagar impuestos, por lo que sin dudas es un “lucrativo negocio”.