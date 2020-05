investigacion@gruponacion.com.py

El reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) hizo tambalear a algunos altos funcionarios del Ministerio de Salud y comenzaron a saltar más datos sobre las posibles influencias del alto funcionario de Yacyretá, Raúl Silva, en el proceso licitatorio de compra de insumos hospitalarios en la citada cartera.

Silva, junto con el ex presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar “Beto” Melgarejo, fueron los que promovieron la licitación de G. 85.220 millones, cuya adjudicación benefició a firmas del clan Ferreira y el proceso esta minado de irregularidades, según el reciente informe conclusivo de la Contraloría.

El propio viceministro de Rectoría y Vigilancia del Ministerio de Salud, Julio Rolón, confirmó las visitas de ambos altos referentes del Gobierno a las autoridades sanitarias para encaminar la citada licitación.

Rolón había señalado que Silva y Melgarejo tuvieron la iniciativa de acercarse a las autoridades del ministerio con el afán de “querer ayudar al país”.

Puntualmente sobre Silva, el viceministro refirió, “él simplemente se acercó con el señor ‘Beto’ Melgarejo a hacer una intermediación desde el punto de vista que nos presentó a esos empresarios, se organizaron reuniones y esas reuniones después tuvieron un camino que finalmente concluyó en esto, pero con la participación de muchos actores, nada se hizo de manera escondida, todo se hizo de manera transparente”.

APRIETES

“Son compañeros del equipo del presidente de la República, así como hay otros en otros ámbitos. Todos de alguna forma pueden colaborar”, llegó a justificar Rolón. Al parecer las intermediaciones de Silva no fueron precisamente las de un “compañero”. Las versiones de algunos funcionarios hablan de verdaderos aprietes al entorno del ministro Julio Mazzoleni.

Los datos que ahora comienzan a filtrarse desde el ministerio, luego del aniquilador informe de Contraloría, hablan de que el famoso anticipo que no estaba previsto al inicio fue incluido por influencias de Silva.

Hasta en el mismo gabinete del ministro hubo presiones para facilitar el dinero como anticipo a la adjudicación digitada a favor de Eurotec SA e Insumos Médicos SA de los hermanos Marcelo Ferreira y Patricia Ferreira.

Mientras el escándalo sacude a Salud Pública y las sanciones se direccionan hacia tres secciones administrativas, Silva, quien incluso se encargó de “gestionar” el avión carguero para la llegada de los insumos, sigue impune y campante en su cargo ejecutivo de la binacional.

Informaciones de fuentes oficiales señalan que el peso de la fallida licitación apunta principalmente al ex director administrativo Alcides Velázquez, al ex responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, Pablo Lezcano, y la ex directora de Dinavisa, Lourdes Rivaldi.