En entrevista con la radio Universo y canal GEN, el científico de Harvard Rodrigo González sostuvo que la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus pasó de ser un asunto de salud pública, a uno completamente geopolítico. Esto tras el apresurado anuncio del gobierno ruso de haber conseguido y registrado la primera vacuna anti Covid-19, sin haber concluido aún sus pruebas en humanos.

“Esta es una competencia para ver quién obtiene la vacuna. No estamos seguros si se han tomado en cuenta todos los pasos en la vacuna de Rusia para garantizar la seguridad y efectividad”, dijo. “La supuesta vacuna rusa, de la cual no tenemos ninguna información científica, no hizo la fase tres, que es fundamental para saber su seguridad, es una etapa esencial para el establecimiento de una vacuna”, agregó.

El entrevistado mencionó que actualmente hay tres principales candidatas para la vacuna: Oxford, Moderna de Boston, y en tercer lugar la de China.

Las diferencias principales se basan en la tecnología utilizada, según explicó. La empresa Moderna trabaja con el Ácido Nucleico, es decir una proteína del virus, pero no el virus en sí. La de China es un virus atenuado y es la forma más básica de crear la vacuna. Mientras que la rusa apuesta por el Adenovirus, que causa la gripe común, y lo junta con un pedazo del coronavirus.

Se desconoce aún si los anticuerpos podrán ser de larga duración, advirtió el científico. “No sabemos si con una vacuna los anticuerpos están por largo tiempo. Tenemos que ser escépticos en que los anticuerpos sean de larga duración, tanto por infectarse naturalmente o por medio de una vacuna”, resaltó.

Así también adelantó que existe una alta posibilidad de que la vacuna no solucione a raíz el problema actual. “Creo que uno de los posibles finales sea que circulen cepas menos patogénicas. Con esto quienes se enfermen podrían tener menos riesgo. No creo que nos abandone (el coronavirus), sino que se modifique para ser menos peligroso, pero no menos contagioso. Este es uno de los posibles escenarios. No creo que nos olvidaremos del virus, posiblemente tengamos que cuidarnos del virus en el invierno, como la influenza, y tengamos que vacunarnos estacionalmente”, mencionó.

González destacó en otro momento de la entrevista que nunca se vio tanta gente dedicada a investigar sobre un patógeno al mismo tiempo. De marzo a esta parte, se pudo entender más al virus y la enfermedad que ocasiona. Es así que cambió y mejoró el nivel de tratamiento médico, se supo que los anticuerpos no permanecen por un tiempo prolongado, y que algunos antivirales contribuyen un poco en el tratamiento.

En cuanto a los trabajos de Harvard, el científico indicó que actualmente los científicos de dicha universidad están analizando las moléculas para entender aún más al virus y la enfermedad, para conseguir luego una vacuna bien efectiva.