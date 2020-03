Sin trajes especiales, gafas ni tapabocas especiales se torna complicado y riesgoso el trabajo de personal de salud en los hospitales donde ya son recibidos pacientes con síntomas de coronavirus y es una situación de desprotección que se plantea “preocupante y desesperante” afirmó el Doctor Lilio Irala, representante del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).

“Sinceramente estamos bastante desnudos ante esta batalla que se avecina, estamos desprotegidos, no se previó la llegada tan rápida de esta enfermedad y no se tomaron las previsiones, no se planificó una respuesta rápida y ahora mismo no estamos teniendo los materiales necesarios para enfrentar este problema”, señaló en contacto con La Unión.

Lamentó que se está arriesgando la vida de los médicos siendo que por ley el personal de blanco debe estar protegido.

Además de lo básico como jabón y alcohol en gel, hay hospitales donde los servicios no cuentan con provisión de agua lo que es aún más peligroso, indicó. “Si no tenemos elementos para lavarnos las manos cómo vamos a pelear contra esto, se vuelve muy difícil encontrarle una explicación”, agregó el profesional.

Irala indicó que el próximo lunes tiene previsto reunirse con el Ministro de Salud para dinamizar la situación porque a todos los tomó “bastante desprevenidos, sin precauciones y sin planificación ante algo potencialmente feo”.

De los más de 7.000 médicos del sistema de salud unos 6.500 se encontrarían prestando servicio en los hospitales dependientes del sistema público.

Sobre el manejo del paciente, explicó que no es complicado ya que el tratamiento es sintomático, se trata la congestión, se baja la fiebre y sí los cuadros severos sí necesitan un cuidado especial por la dificultad respiratoria y requieren de asistencia mecánica.

Irala mencionó que se estima que el 20% de los afectados por el virus sean pacientes graves y 5% requieran de asistencia respiratoria y si se dispara no se cuenta con camas de terapia intensiva suficientes, situación que se repite sin epidemia alguna.

“Podemos romper récord porque nuestra capacidad de respuesta no se compara con los demás países”, puntualizó.