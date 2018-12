El canciller Luis Alberto Castiglioni aclaró que el Pacto Migratorio no obliga a ningún país a recibir migrantes ni a darles ningún servicio. El documento es más bien de carácter moral.

El Paraguay seguirá siendo libre y soberano de decidir quién ingresa o no al territorio y quién permanece o no, se conformidad con las propias leyes que rigen a nivel nacional.

“El pacto no obliga a brindar ningún servicio o atención extraordinaria a migrantes o refugiados, no compromete recursos financieros del Estado, al no ser vinculante jurídicamente esto cae de por sí, es una suerte de compromiso moral”, aclaró el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni.

Otro aspecto que también desmintió el canciller, es la supuesta promoción de la ideología de género, el aborto y la ideología LGTBI.

En tal sentido, Castiglioni aclaró que en Paraguay la palabra género se refiere únicamente a hombre y mujer, es decir, ocuparse de los derechos de ambos.

El canciller trajo a colación las palabras del papa Francisco, quien supuestamente declaró que acogía con mucha esperanza la adopción del pacto, ya que beneficia a millones de inmigrantes.

El ministro resaltó que el pacto busca garantizar los derechos fundamentales de los compatriotas que hayan tenido que salir del país para hallar nuevos horizontes.