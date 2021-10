Funcionarios sitiaron la Municipalidad de San Lorenzo y bloquearon calles adyacentes como medida de protesta por la falta de pago de salarios. Desde el municipio alegan que no hay recursos por la falta de recaudación.

Un grupo de funcionarios del municipio sanlorenzano decidió impulsar este miércoles una medida de fuerza ante el atraso en el pago de salarios.

Los trabajadores reclaman la falta de cumplimiento por parte de la administración municipalidad, ya que adeudan dos meses de sueldo.

Una de las primeras medidas adoptadas fue la de sitiar la sede municipal y posteriormente realizaron bloqueos sobre las calles adyacentes, impidiendo la circulación de los automovilistas.

Raquel Rodas, presidenta del Sindicato de Funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, manifestó a Universo 970 AM que no tuvieron otra opción ya que agotaron todas las instancias y recibieron promesas que finalmente no fueron cumplidas.

“Hay compañeros que ganan poco y no tienen como sustentar a sus familias”, lamentó.

El intendente de San Lorenzo, Nery Quiñónez, se había comprometido a realizar pagos parciales a algunos trabajadores que atravesaban por una mayor necesidad, aunque esto tampoco se habría dado, según las denuncias.

El jefe comunal argumentó que esta situación se produjo debido a una mala administración del presupuesto en la administración anterior y también por la falta de recaudación de impuestos.

Se estima que unos 1.400 funcionarios sufren este atraso en el pago de salarios.