Los funcionarios de la comuna lambareña exigen el pago de salarios y beneficios que la administración del intendente Armando Gómez tiene endeudado desde hace meses.

Mientras algunos se crucifican o se encadenan, otros trabajadores ocupan la instalación de modo a presionar a las autoridades.

Óscar Romero, vocero de los trabajadores, indicó a radio Universo 970 AM que hace cinco meses no están cobrando sus haberes y que tampoco reciben el seguro médico. “A la ciudadanía no sé cómo le afecta esto, porque no recibimos su apoyo”, lamentó.

Diez concejales de la Junta Municipal solicitaron la intervención de la Municipalidad de Lambaré debido a diversas irregularidades de la gestión del intendente Armando Gómez, quien asegura que las deudas son de administraciones anteriores.