En entrevista con radio Monumental, Gerardo Rojas Paiva confirmó entró sin concursar hace seis años cuando el actual senador Victor Bogado era presidente de esa cámara del Congreso.

El funcionario fue concejal y presidente de seccional, ahora se encarga de dictaminar sobre proyectos, como la importancia del festival de ajos, conferencia de jóvenes sobre cambios climáticos, entre otras iniciativas, según contó.

Señaló que no es planillero y que la prensa lo tomó ayer de sorpresa cuando fue abordado en los pasillos. “Yo entendí que querían que les desarrolle cada proyecto”, alegó respecto a por qué no supo explicar en qué consistía su función en el Parlamento, donde supuestamente va solo a marcar su asistencia y no cumple ninguna actividad.