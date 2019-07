Desde varios puntos de la capital se movilizan los taxistas, quienes pretenden llegar a la Municipalidad de Asunción, donde estarán pendientes de la sesión de la Junta donde se estudiará mañana el proyecto de ordenanza que obligaría tributar a Muv y Uber.

Arístides Morales, presidente de Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), manifestó a ABC TV que el sector se moviliza para hacerse sentir. “Esta manifestación es el grito de los compañeros que piden respeto y armonía a la ciudadanía. Nos acusan de mafiosos, que somos badulaques y sinvergüenzas. No dejaremos que nos quiten la dignidad”, arremetió.

Al consultársele sobre si pagan o no por sus paradas, argumentó que el servicio de taxi es municipal y que si llegan a pagar, se encarecerá el servicio. “Si nosotros pagamos el monto que se pretende establecer, deberá ser cargado en el costo de la tarifa y será inaccesible para la gente”, dijo.

En tanto que sostuvo que el enjambre no posee padrinos políticos y que hace tres años él no mantiene contacto con Arnaldo Samaniego, quien lo había nombrado director de Tránsito cuando estaba en la Intendencia. “El apoyo político que tenemos es el trabajo, no necesitamos padrinos políticos. No necesitamos de nadie”, esgrimió.

Por último justificó el incidente con un Uber en la zona de la Terminal, al alegar que estos conductores no están habilitados y por lo tanto los taxistas no pueden permitir que circulen.

A tempranas horas de este martes, una pareja de peruanos solicitó el servicio de Uber para trasladar a su bebé de apenas tres meses al hospital, debido a que tenía la fiebre muy alta.

Cuando subían al automóvil con sus maletas, numerosos conductores de taxis les cerraron el paso y se generaron varios minutos de tensión, con gritos y roces, los involucrados casi llegaron a los golpes mientras la mamá pedía ayuda.

La Policía Nacional solo intervino cuando la prensa llegó al sitio para transmitir lo que estaba ocurriendo.