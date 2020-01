María Teresa Barán, titular de Senepa, indicó a la radio 800 AM que los repelentes deben aplicarse bien temprano y luego reaplicarse cada 6 horas. Por las noches se recomienda utilizar de vuelta el mosquitero. "El Aedes Agypty tiene un vuelo bajo, bastante sigiloso y está debajo de la cama, mesa, detrás de la cortina. No es aquel mosquito que te ‘canta’ al oído y no te deja dormir; este no trasmite el dengue”, aclaró.

La doctora sostuvo que la mejor recomendación para luchar contra la enfermedad es la eliminación y destrucción de criaderos de mosquitos, porque es más natural y eficiente que andar tirando insecticidas a cada rato.

No obstante, Barán indicó que sí puede apostarse también por adquirir los insecticidas que se venden en los supermercados, aunque resaltó que solamente algunos cumplen su propósito. “Los piretroides, que tienen la mayoría de los insecticidas, no son efectivos porque determinamos que los mosquitos ya son resistentes a este principio activo, en especial a la permetrina, que pertenece a esta familia. El que sí mata al Aedes es el clorpirifos, pero no creo que haya marcas que comercialicen eso, solo nosotros en Senepa tenemos”, acotó.

Respecto a la crisis sanitaria, Barán afirmó que, de momento, la situación aún se encuentra bajo control, pero muy cerca de las 2.200 notificaciones por dengue a nivel país, por lo cual dijo que, si se supera esta cifra, “ya es muy complicado contener”, pudiendo dispararse a más de 3.000.