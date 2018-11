Fueron 28 horas de maratón televisiva ininterrumpida, los voluntarios salieron a las calles en medio de las lluvias y los raudales a juntar las donaciones de la ciudadanía, siendo estos pequeños aportes depositados en las alcancías el 65 % de la recaudación.

El objetivo fue juntar G. 14.500.000.000 para mantener los servicios en los cuatro centros de rehabilitación del país, sin embargo, la meta pudo ser superada. En total se juntó la suma de G. 14.590.547.538.

El año pasado, pese al esfuerzo de los voluntarios, la fundación no llegó a la meta prevista; solo consiguió juntar 13.750 millones, de los 15.000 millones.

De esta manera, ahora Teletón logra superar su “prueba de fuego”, tal como calificó antes del evento el director Andrés Silva. “Es una prueba de fuego, no va a ser una Teletón más, va a ser muy desafiante, primero porque no llegamos a la meta el año pasado (…) y por primera vez no pudimos dar respuesta a la lista de espera”, había comentado a la 970 AM.

El lema de este año fue “Más unidos que nunca” y eso se pudo demostrar en medio de una campaña realizada en contra de la fundación a través de las redes sociales y carteles colocados en la vía pública.