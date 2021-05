El fiscal Édgar Torales mencionó al canal Gen y radio Universo que se dio un hecho muy llamativo en Ciudad del Este, ya que desde el martes 17 de mayo hasta el martes 24 de mayo se registraron 50 muertes súbitas, que se dan por causas naturales. Lo raro de esto es que antes el promedio se situaba solo entre 3 y 5 en el lapso de una semana, según resaltó.

El agente fiscal refirió que cuando se da una muerte súbita, el Ministerio Público solo verifica que no haya rastros de violencia y que es la primera vez en toda su carrera que en una semana contabiliza 50 casos. “En todo este tiempo no se dio esta cantidad de muertes en una semana, por eso yo me preguntaba si había alguna explicación para esto, es la primera vez, al menos para mi unidad fiscal”, agregó.

Acotó que en la mayoría de los casos las víctimas pertenecen a la tercera edad. Solo uno tenía 23 años. Este joven estaba jugando piki vóley al lado de su vivienda, se sintió mal, le faltó aire y falleció camino al hospital. También se registraron otros casos de fallecidos que tenían 35, 39 y 40 años. “Murieron en sus casas o se sienten mal y mueren en el hospital. No se conoce bien de qué mueren. Muchas veces es por infarto o porque es hipertenso. Ninguno de los familiares hizo referencia de que hayan tenido Covid-19”, puntualizó.

EXPLICACIÓN MÉDICA

Por su parte la doctora Gloria Meza indicó que esta situación tendría varias explicaciones, como que los pacientes hipertensos o diabéticos no concurren a los hospitales para sus controles, se les termina la medicación (la cual no puede expedirse sin receta médica), sus cuadros se complican al no seguir consumiendo sus remedios y mueren a causa de sus patologías.

Así también, la médica recordó que hay muchas secuelas del Covid-19 y que estas duran más de seis meses. Esto también podría estar incidiendo en estos decesos en CDE.