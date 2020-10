En la noche de este miércoles se llevó a cabo una intervención fiscal y policial en un hotel de Asunción que posteriormente derivó en la detención de Benjamín Narváez.

De acuerdo a la denuncia, el hombre se hacía pasar por funcionario de la SET para lograr estafar a comerciantes, principalmente en la zona de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

El viceministro de la SET, Óscar Orué, explicó al canal C9N que el modus operandi de esta persona consistía en notificar a la víctima sobre una supuesta fiscalización y posteriormente extorsionarla exigiendo el pago de una suma de dinero para “exonerar” la multa.

Generalmente el argumento que daban a los contribuyentes para engañarlos era que les iban a “solucionar sus problemas tributarios”, según mencionó.

En vista a este hecho, Orué pidió a la gente que no confíe en cualquier persona que alega ser funcionario de la SET, sobre todo si carece de algún tipo de documento identificatorio y si es que piden el pago de dinero de forma particular y no en las oficinas de la institución.

El fiscal Osmar Legal, quien encabezó el procedimiento en representación del Ministerio Público, confirmó que además de Narváez hay otras dos personas involucradas en el esquema. Sobre las mismas ya pesa una orden de detención.

Una de las víctimas fue despojada de la suma de G. 138 millones, monto que fue abonado a través de un cheque que ya habría sido efectivizado por los criminales, refirió.

Según Legal, de momento no se puede descartar que haya funcionarios de la SET involucrados en este esquema, aunque eso se sabrá recién conforme avance la investigación.