El Ministerio de Salud Pública reitera la recomendación en estas fiestas de no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas para evitar urgencias toxicológicas, y en caso de beber no manejar para no poner en riesgo la vida propia ni de terceros.

El consumo de bebidas alcohólicas altera la percepción, los tiempos de reflejo, la capacidad de reacción y la toma de decisiones por lo que no se recomienda tomar el mando de un vehículo en caso de haber bebido, recomendación reiterada de las autoridades sanitarias debido a la ingesta de alcohol durante estas fiestas.

En Paraguay se producen alrededor de 1000 muertes en accidentes de tránsito y el consumo de alcohol es una de las principales causas de las muertes en ruta.

Es importante recordar que por más que la persona no se sienta borracha el tiempo de respuesta se retrasa, situación que incapacita para manejar y hacerlo pone en riesgo tanto a uno mismo como a los demás.

También se aconseja el consumo moderado y no llegar a la intoxicación alcohólica y para ello no se deben mezclar bebidas, no sobrepasar los 500 ml de cerveza, en caso de beber vino solo servirse hasta dos copas y si toma whisky su consumo no debe superar los 30 c.c.

Existen manifestaciones que deben servir de alerta en una persona que consumió mucho alcohol como que esta se queda dormida y no responde a a estímulos dolorosos como pellizcos, golpes y movimientos, esto significa que se encuentra en último grado de intoxicación, en estado de coma.

Si fuera así la persona debe ser asistida inmediatamente en el servicio de salud más cercano por tratarse de una urgencia toxicológica y puede fallecer por parálisis respiratoria. Tampoco es recomendable que luego de beber en exceso la persona quede acostada boca arriba ni boca abajo, sino de costado, de manera a que no sufran asfixia por vómito cuando se queden dormidas.

Para evitar todo tipo de incoNvenientes, accidentes y desenlaces fatales es que se recomienda no manejar en caso de haber bebido, es mejor designar a una persona que no haya bebido para que tome el volante.

En el caso de los motociclistas estos deben utilizar chalecos reflectarios reglamentarios y circular con las luces encendidas.