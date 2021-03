Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, dijo que no es momento de juicio político a los integrantes del Poder Ejecutivo, que se debe evitar la violencia y más bien responder a los reclamos de los ciudadanos.

Tras mantener una reunión en la Comandancia de la Policía y con los miembros de la Mesa Directiva del Senado, el religioso católico Ricardo Valenzuela manifestó a la prensa que fue un diálogo ameno y las autoridades se sintieron a gusto con su visita. “Conversamos bastante de cómo prestar un mejor servicio al pueblo, la falta de trabajo y la salud”, refirió.

Monseñor Valenzuela sostuvo que acordaron que sea la Iglesia el puente entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, para conseguir una solución a la problemática actual, de modo a que no haya más violencia y muertes en nuestro país.

Sobre el juicio político al Poder Ejecutivo, el obispo de la Diócesis de Caacupé dijo: “no tocamos eso, no es nuestro papel opinar. Viendo la necesidad de mantener una estructura de servicio en un momento de pandemia, creemos que no es el momento porque ahora nos necesitamos todos. Será como comenzar de nuevo y hay gente que ya no puede esperar más”.