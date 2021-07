A través de un comunicado, In Vino Veritas Club Privado informó que decidió solicitar a todos los asistentes a eventos en su casa IVV su correspondiente carnet de vacunación o alguna justificación.

“Es responsabilidad de todos volver a la normalidad de una manera segura siempre teniendo en cuenta los protocolos sanitarios vigentes. Si bien sabemos que la vacuna nos inmuniza parcialmente, el riesgo de enfermarnos y contagiar el virus sigue latente”, reza el escrito compartido en sus redes sociales.

In Vino Veritas es un club privado ubicado en Asunción que tiene como misión dar a conocer nuevos vinos entre sus socios, organizar catas y degustaciones exclusivas.

Por otro lado, en el ámbito legislativo se plantea un proyecto de ley para separar a las personas vacunas de las no inmunizadas en los espacios públicos.

Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, resaltó a la radio 780 AM que se trata de una medida ya implementada en varios países de Europa, pero que no cree que se llegue a ese punto en nuestro país porque confía que la gente en su gran porcentaje será consiente y se inmunizará. De todo modos, Gayet no descarta que se pueda prever, si este proyecto de ley prospera, ubicar a las personas vacunadas en el interior de los locales gastronómicos, y a los no inmunizados en el sector al aire libre.