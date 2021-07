Durante su visita al Congreso, a donde fue para participar de la reunión convocada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tras el secuestro y asesinato del joven Jorge Ríos a manos de los criminales del norte, el ministro Arnaldo Giuzzio comentó a la prensa que los 14 millones de dólares que tiene como presupuesto al año la Fuerza de Tarea Conjunta se quedan cortos ante lo que en realidad se necesita.

Según Giuzzio, falta mayor tecnología para combatir a los grupos criminales y para eso se requiere de más recursos presupuestarios. “Todos los recursos están destinados con mucha prioridad para salud. El plan de seguridad y defensa que presentamos al presidente eso necesitaría 120, 130 millones de dólares”, indicó.

La autoridad comentó que actualmente hace falta comprar escáneres para puertos privados, aviones tucano, drones, tecnología de localización, entre otros aparatos, para poder hacer un control por aire, tierra y agua, de modo a tener los resultados esperados en el combate contra el crimen organizado y los criminales del norte.

Justificó que la Fuerza de Tarea Conjunta tiene una amplia tarea y ayuda a otros organismos de seguridad. “Uno de los objetivos de la FTC es el EPP, pero también tiene otras acciones, como ser el brazo armado de la Senad en esa zona, usando sus herramientas tecnólogas y helicópteros para la incautación de drogas. Para la Senad es importante que esté instalado allí por el tiempo de acción, ya que no es lo mismo llevar un equipo de Asunción que tener ya uno en Concepción”, dijo.

PARAGUAY NO PUEDE PERDER SU SOBERANÍA

Sobre por qué Paraguay no quiere aceptar la ayuda de otros organismos internacionales para acabar con el EPP, dijo que “no es que no aceptamos la ayuda internacional, simplemente no hay. Hay que aclarar que nosotros podemos recibir medicamentos y vacunas como donación pero no podemos hipotecar nuestra soberanía y seguridad, eso es muy importante. Si son proyectiles y municiones es otra cosa”.

Consultado sobre el motivo por el cual en el secuestro de Jorge Ríos no se desplegó el mismo operativo cuando ocurrió el plagio de Óscar Denis, respondió que el viernes pasado, antes de saber el desenlace fatal, él estuvo en la zona recorriendo. No obstante, remarcó que la ida de las autoridades al norte del país no condiciona la liberación de un secuestrado. “Que vaya el ministro, presidente y vicepresidente no va a modificar nada”, dijo.

SU RENUNCIA Y LA PENA DE MUERTE

Por otra parte alegó que los políticos tienen el derecho de pedir su renuncia al cargo, pero que desea saber sus argumentos para ello. “Tienen que consultarme nomás y quiero saber un poquito por qué. Porque si es en relación a la FTC, el Ministerio del Interior no está en la línea de comando directo, sí sugiere y propone”, añadió.

Por último pidió prudencia ante el proyecto de enmienda constitucional que plantea el diputado liberal Edgar Ortiz para implementar la pena de muerte a los secuestratores, abusadores y feminicidas. “Epa, no, hay que ser muy cuidadosos con el tema. Nosotros somos signatarios del Convenio de San José, no podemos asumir así una posición, se puede plantear lo que sea, pero que se acepte…”, puntualizó.