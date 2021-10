El viceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, convocó para las 08:00 de este viernes al comandante de la Policía, Luis Arias, con el fin de que pueda exponer sus aclaraciones res­pecto a “las directivas de este viceministerio al director inte­rino del Centro de Seguridad y Emergencias 911, así como al representante de la Direc­ción de Planificación Estraté­gica, entendiendo que usted está subordinado al poder civil conforme a la Constitu­ción Nacional y las leyes”.

Ríos se habría molestado porque a una reunión convocada ayer para la alta cúpula policial para tratar varios temas referidos a su viceministerio, no acudió el Comandante, sino que envió a sus subalternos, por lo que el segundo de Giuzzio tomó como una falta de respeto.







Inclusive los dos altos jefes policiales fueron echados de la reunión realizada en el Ministerio del Interior. Los afectados fueron el comisario principal Luis Alberto Goiburú Cáceres, jefe del 911, y el comisario principal Teódulo Palacio Gómez, de Planificación Estratégica de la Comandancia.

Ambos denunciaron mediante una nota que se presentaron al sitio tras ser designados por el comandante de la Policía, pero que ni bien llegaron, el viceministro Ríos les increpó duramente su presencia en el lugar y les recordó que él es una autoridad política y que la “Policía debe someterse al poder político”. Luego les intimó a retirarse del lugar.

Tras este incidente, el viceministro citó al propio comandante a acudir a su oficina a fin de dar explicaciones del motivo por el cual envió a sus subalternos a dicha reunión.

Al respecto, el analista político Horacio Galeano Perrone, en entrevista con la radio Universo y canal GEN, explicó que el Ministerio del Interior posee dos viceministerios: Asuntos Políticos y Seguridad Interna. El viceministro de este último está en la cadena de mando y se tomó la atribución. No obstante, Perrone resaltó que “lo pudo haber hecho con más tacto”.

“Existe una vieja discusión que la Policía Nacional es solo el órgano político del Ministerio del Interior y no depende de este. No conozco antecedente (de un roce de este tipo) y me parece que pudo haber tenido otro recurso para no tener una exposición mediática”, indicó sobre la crispación entre ambos estamentos.

“El viceministro es un comisario general inspector retirado, muy cerca de las promociones de esta gente (los altos jefes policiales), convivieron hasta hace poco. Giuzzio lo llevó (a Pablo Ríos) como viceministro porque es una persona muy preparada. En nuestro país, uno de los errores que tenemos es que el comandante también es camarada de sus subalternos”, refirió.

Lamentó que se dé una situación como esta cuando la seguridad nacional es uno de los aspectos más cuestionados del Gobierno de Mario Abdo Benítez. “Tenemos una situación muy seria que es el crimen organizado. Es la verdadera amenaza para el Estado Paraguayo y no se le está dando la importancia necesaria”, indicó.

Por otro lado, respecto al ámbito político, el experto sostuvo que en la oposición no existe visiblemente un líder. “Se habla de (Norman) Harrison que está preparando la candidatura, pero todas las cosas son absolutamente pasajeras”, agregó.