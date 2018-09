En el programa La Lupa, la autoridad explicó que el principal detenido, Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”, tenía empresas legales que fue construyendo en 10 años, era de perfil bajo pero también conocido en la zona. “Era un silencio a voces su existencia en Alto Paraná, pero no es uno de los más grandes”, dijo.

Reconoció que la investigación en su contra ya inició en la anterior administración (hace seis meses), con los pedidos de informes e intervención de paquetes, surgieron los primeros nombres.

Destacó el sigilo con que se montó tanto la fase previa como el operativo en sí. “Empezó con la anterior administración por los hechos que se fueron dando, fue descubierta la participación de fuerzas públicas, fiscalía y el nexo político, cuando asumimos en agosto, le dimos forma y le comunicamos al presidente y él se sorprendió en un principio (por el vínculo con el político de Añetete) y mencionó que le dolía en el alma lo que pasó”.

Señaló en cuanto al último punto que existen datos que implicarían el vínculo del diputado Ulises Quintana con "Cucho". “Hay relacionamiento que culmina con la posesión de esa camioneta. Estamos averiguando si efectivamente estaba con intención de comprar. Es muy llamativo, porque todo la documentación dice 2008 pero el auto aparenta ser uno más nuevo, aunque vimos en Internet que en otros países se transforman para parecer nuevos”, resaltó.

MÁS POLÍTICOS

Giuzzio sostuvo que el supuesto narco no solo habría dado apoyo al legislador del bloque colorado abdista, sino que también a otros partidos políticos. “Esta generación de narcos es muy hábil, no pone los huevos en una sola canasta, eventualmente hay sospechas de que hay vinculaciones con otros sectores políticos. Eso seguramente vamos a ir viendo. No sabemos (sobre si la sospecha es fuerte)”, esgrimió.