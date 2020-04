La Gobernación de Guairá a inicio de mes impulsó la construcción de un hospital modular de emergencia en el marco del Covid-19. Llamativamente el proceso de licitación y adjudicación, no se encuentra en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

El pasado 6 de abril, la Gobernación de Guairá inició la construcción del hospital modular de emergencia para atender a pacientes relacionados al coronavirus.

Las obras se llevan a cabo en un predio de la Gobernación, ubicado detrás del Hospital de Villarrica y la misma tendría una capacidad de 30 camas con oxígeno. El monto de inversión es de 55.000 dólares (aproximadamente G. 363 millones).

La empresa encargada de las obras es Ecomed, representada por Clara López Armoa, a la cual la Gobernación de Guairá puso un plazo de 10 obras para la culminación de las mismas. Actualmente la construcción se encuentra en menos un 50% de avance a 20 días de haberse iniciado.

Según la Gobernación, la obra fue adjudicada por la vía de la excepción, sin embargo el proceso no se encuentra en los registros de la Dirección de Contrataciones Públicas, pasando de largo las disposiciones legales que requieren este tipo de procedimientos.

El director de Contrataciones Públicas, en comunicación con HOY Digital, señaló que su equipo se encargará de corroborar la eventual irregularidad.

Explicó que existen dos posibilidades al no existir el proceso en el portal de Contrataciones Públicas: que efectivamente se haya sobrepasado las disposiciones legales o todavía no se cumplió el plazo de 10 días estipulados desde la adjudicación para presentar los documentos. Este segundo punto ya no se aplicaría atendiendo a que ya pasaron casi un mes del inicio de las obras.