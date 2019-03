Las soluciones a corto y mediano plazo se iniciarán en el Hospital General de San Lorenzo tras la última inundación que afectó salas de internación como la de Neonatología que hasta tanto se resuelve el problema no recibirán nuevos pacientes. La terapia de niños será trasladada a Urgencias mientras se tomen medidas correctivas.

El área de cocina, salas de espera, área de terapia neonatal y algunos sectores de consultorios son los afectados por raudales, producto de las lluvias y del desborde del arroyo San Lorenzo, que fluye en la parte posterior del Hospital General San Lorenzo, conocido también como Hospital de Calle´i.

El doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud realizó una verificación del edificio que se ve afectado con cada lluvia copiosa. Durante la visita en el centro asistencial junto a un equipo técnico, el titular de la cartera sanitaria afirmó que existe una combinación que representa un problema que irá resolviéndose a corto y mediano plazo.

En principio, las medidas de contingencia incluirá el traslado de la terapia a Urgencias, no se recibirán pacientes neonatos y se buscará soluciones edilicias, mediante el trabajo de la Dirección de Recursos Físicos.

“Vamos a ir restableciendo los servicios en la medida de la posible. Conservamos aquellos pacientes que no fueron dados de alta. Tenemos pacientes trasladados a otros centros hospitalarios y de hecho que no estamos admitiendo nuevos pacientes hasta que no sea seguro. Primero que nada está la seguridad de la gente”, puntualizó Mazzoleni.

El viernes último, las instalaciones del hospital quedaron bajo agua tras la tormenta desatada durante la mañana y afectó gran parte de los servicios, la situación se repite con cada lluvia y los familiares junto a los funcionarios del centro asistencial se ingenian para el desagote de los pasillos y salas que quedan inundadas. Ese día, cinco pacientes pediátricos fueron derivados a hospitales cercanos ya que la sala de Neonatología fue una en la que el agua ingresó y afectó el servicio.