El gobernador Roberto González Vaesken confirmó a la Radio Concierto de Alto Paraná que dio positivo al coronavirus y que ahora presenta solo algunos síntomas leves. El mismo se encuentra en grupo de riesgo por su edad, y además porque sufre de hipertensión y obesidad.

“Ahora me acaban de avisar que tengo Covid-19. Estoy aislado en casa ya en el noveno día. Estoy muy bien. Tengo 57 años, 154 kilos y 1,91 metros. Por las dudas ya estaba tomando ivermectina. Yo mismo fui mi médico, para prevenir hace 50 días ya tomaba la medicina. Tuve una gripe severa, pero ahora solo algunos problemitas para respirar. Estoy tomando mucho jugo verde para reforzar las defensas”, dijo.

La autoridad esteña indicó que el mismo tuvo contacto con funcionarios de la gobernación a su cargo que dieron positivo al test.

Días atrás, el gobernador González Vaesken estuvo recorriendo la zona de Ciudad del Este con el ministro de la SEN, Joaquín Roa. “El lunes me reuní con él, pero de lejos. Le avisé que estaba con gripe y que la gente en la gobernación había dado positivo. Me cuidé mucho al engriparme, no le toqué a nadie y usaba todo el rato el tapabocas”, aseguró al respecto.

“Con seguridad puesta en Dios Todopoderoso que voy a superar esto”, puntualizó el entrevistado.

Esta mañana, antes de saber su resultado, el político manifestó a la radio 970 AM que presentaba síntomas y que se encontraba aislado en su vivienda. También señaló que tarde o temprano la población va a contagiarse, por lo que es necesario reabrir la frontera con el Brasil para reactivar la economía.