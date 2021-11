Luis Ramírez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (Aiepp), dijo a Universo 970 que el “debate real” sobre el protocolo sanitario ya es con miras a lo que será el año que viene.

No obstante, explicó que hay una particularidad con los actos de graduación para lo cual varias instituciones educativas decidieron que los familiares que acompañen a los alumnos, deberán presentar el carnet de vacunación contra el COVID-19.

Ramírez señaló que la idea es ordenar la participación de las personas en el acto a desarrollarse en las instituciones.

Dijo además que existe una preocupación ante la relajación existente en cuanto a los protocolos sanitarios, de cara a lo que será el próximo año lectivo.

En ese sentido, comentó que ya se inició la planificación de lo que serán las burbujas respectivas.

“Todavía no hay una postura cerrada, pero la tendencia es que los que no están vacunados desarrollen las clases de manera virtual. No está consensuado, pero es el camino que tiene la mayor cantidad de adeptos”, indicó.