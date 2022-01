El productor frutihortícola Máximo González expresó su preocupación en contacto con la radio 650 AM sobre el duro impacto de la sequía para ese rubro. "Se complicó todo, nuestras pérdidas son muchas. Primero tuvimos la helada, luego la granizada y ahora con la sequía no abasteció el agua y no tenemos infraestructura. Hicimos lo que pudimos, pero se perdió gran parte por el calor", sostuvo.

El entrevistado comentó que los productores quedaron con muchas deudas con las entidades financieras y que ahora deben ver la forma de saldar las cuentas y de vuelta comenzar a producir.

Lamentó que el país se puede ir al tacho ante la falta de una política frutihortícola de parte del Estado para hacer frente a las problemáticas que afronta el sector, tales como la falta de mercados para colocar sus productos a buen precio y la falta de lucha contra el contrabando, el cual es un cáncer para la producción nacional.

“Los organismos de control no cumplen sus trabajos. Nosotros no podemos ir a las fronteras con metralletas en la mano para proteger y evitar que entren de contrabando. Nuestro trabajo es producir y el Gobierno debe generar las condiciones necesarias y proteger, pero muchos ya se están divorciando (dejando el rubro) porque no te dan más esperanzas y ganas. Cuando lográs producir, no te dan mercados; cuando viene la sequía, no te dan ayuda”, lamentó.

De acuerdo con González, el productor que posee la deuda más baja es uno que debe pagar 50 millones de guaraníes. “Hay deudas de Gs. 150 millones, 200 millones y más. Yo tengo producción de locotes y tomates, pero ahora solo me dedicaré a locotes, el tomate es más complicado", agregó.

"No hay asistencia técnica, todo se maneja por política. En la DEAg (Dirección de Extensión Agraria) hay gente que ni idea tiene de producción hortícola. No hacen planificación, no hacen relevamiento de datos, nada", despotricó.