“Acá somos todos brasiguayos, que se vayan todos estos militares de mierda.Vamos a ir mañana todos allá (sobre la línea internacional), vamos a sacar todas las alambradas y que me maten estos militares de mierda, que se vayan estos plagas de nuestro departamento, nosotros somos brasiguayos aquí estamos luchando”, expresó Acevedo a la emisora Radio Amambay, propiedad del clan familiar.

“Mañana mismo, voy a intentar más una vez con el Ministro del Interior (Euclides Acevedo), si no me atiende él ya sabe luego, que mañana voy a convocar a todos los comerciantes y vamos a irnos a línea de enfrente y vamos a hacer lo que vamos a hacer…que nos imputen, que nos manden a la cárcel todo lo que quieran, pero no vamos a dejar que así nos jueguen esta gente de la capital. Nunca se acordaron de Amambay y ahora vienen y nos cierran la frontera, y esto es culpa del Gobierno Colorado de 70 años”, agregó.

El mismo se trasladó luego a la zona en donde militares cavaron pozos y establecieron alambradas para evitar el paso desde nuestro país y viceversa.

“Acá hay gente trabajadora que necesita ir para trabajar al otro lado de la frontera, exigimos que se levante la medida”, espetó Acevedo a los militares.

El vocero de las Fuerzas de Tarea Conjunta, Coronel Luis Apesteguía, señaló a medios de prensa locales que ellos están en la ciudad para aplicar el decreto presidencial para mantener cerrada las fronteras del país.