Si bien la tarifa técnica marca que el precio del servicio es de un poco más de 5.000 guaraníes, paralelamente se dispone que el costo del pasaje es de 2.300 guaraníes para el bus tradicional y de 3.400 guaraníes para el diferencial.

“El precio del pasaje no puede ser otro, si ellos quieren renunciar al subsidio lo pueden hacer, pero eso no puede ir al usuario, el precio del pasaje ya está establecido”, comentó el viceministro Víctor Sánchez en comunicación con la 1080 AM.

Advirtió que por resolución se prevén sanciones y multas, entre ellas, por cobro indebido, considerado una falta grave. En caso de que suceda, el Viceministerio está facultado a retener la unidad y llevarla al corralón.

La multa es de 4 millones de guaraníes por unidad, la cual no podrá ser retirada hasta tanto se cumpla con el pago.

Los empresarios de transporte analizan dejar de trabajar con el régimen del subsidio, debido a que el Gobierno arrastra cuatro meses de deuda por este concepto. Sin este acuerdo, el pasaje diferencial costará G. 5.087 y el tradicional G. 3.338.

Según Cetrapam, el 32 % del costo del pasaje es absorbido por el Gobierno, mediante un “acuerdo de participaciones”, en el cual, si uno de los dos no presta el servicio, desaparece la obligación de la contraparte, al tratarse de un régimen de adhesión, por lo tanto, no se necesitará grandes trámites para aplicar el incremento.