Para unas 2.000 personas están calculadas las 12 ollas de 100 litros de jopara que comenzaron a cocinar esta mañana en la Plaza Uruguaya.

Los comensales tienen la opción de consumir allí o de llevar en un envase que incluye una cuchara para disfrutar en la oficina del tradicional plato.

Clemente Cáceres, uno de los encargados, explicó que en total ofrecerán seis variedades de jopara: el Norteño, el So`o, el Kesu, el Peky, el Joparaite, entre otros.

"Es una tradición de 400 años que el pueblo cree que uno no come jopara porque va a venir Karai octubre para maldecirlo si no encuentra el jopara en la olla", comentó Cáceres a la 970 AM.

Además, los que prefieran algo diferente a lo típico de cada 1 de octubre podrán escoger entre asado a la estaca, asado Mbopi, chorizo sanjuanino, arrollado de carne y cerdo, pastas, postres y jugos naturales.